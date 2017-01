Governo e municípios vão unir forças em prol da melhoria nos índices educacionais 

O Governo do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), reunirá na próxima sexta-feira (27), secretários municipais de educação para alinhar metas educacionais e fortalecer o regime de colaboração com as redes municipais de educação, focando na qualidade do ensino e da aprendizagem.

O “Encontro de Políticas Educacionais com Secretários Municipais de Educação” será realizado a partir das 8h30, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís. Na oportunidade, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, apresentará aos prefeitos toda a equipe da Seduc, como forma de estreitar as relações entre os diversos setores da secretaria e os municípios.

“A ideia é que, através do trabalho conjunto entre Governo do Estado e os municípios, a educação avance em todos os aspectos, com reflexos diretamente na sala de aula. O governador Flávio Dino compreende que só é possível mudar o cenário educacional do estado se houver efetivo regime de colaboração, no qual governo e prefeituras exerçam suas competências mutuamente com diálogo e parceria, assegurando a manutenção e o desenvolvimento do ensino de qualidade em seus diversos níveis, etapas e modalidades, de forma articulada, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE)”, destacou Felipe Camarão.

Durante o encontro, que terá a parceria da União de Dirigentes Municipais de Educação (Undime-MA), serão discutidos temas como transporte escolar, Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE), calendário escolar, termo de cooperação com os municípios, regularização de fluxo escolar, Bolsa Família, alfabetização, estrutura das redes municipais de educação, convênios, assessoria técnico-pedagógica com formação dos professores e atendimento individual aos gestores educacionais.

Índices

Felipe Camarão explicou que a implantação de ações efetivas em regime colaboração com os municípios, nos primeiros dois anos de governo, geraram resultados significativos na educação do Maranhão. Um deles é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado em setembro do ano passado pelo Ministério da Educação (MEC), que aponta um crescimento nas redes municipais de ensino do Maranhão de 4,2 em 2013, para 4,3, em 2015.