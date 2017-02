Governo e Ministério das Relações Exteriores tratam sobre ampliação de mercados com o Porto do Itaqui

As potencialidades do Porto do Itaqui foram discutidas em reunião entre o governador Flávio Dino e João Carlos Parkinson de Castro, ministro de carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, na manhã deste sábado (4), no Palácio dos Leões. O representante do Itamaraty veio ao Maranhão para conhecer, in loco, a estrutura do Complexo Portuário maranhense e reiterar o interesse em apoiar o desenvolvimento do Itaqui, ampliando as relações com o mercado nacional e internacional.

O governador Flávio Dino fez uma explanação dos investimentos que estão sendo realizados para o desenvolvimento do Porto do Itaqui ao longo dos últimos dois anos. Ele destacou que a gestão moderna, eficiente e proba implantada pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) possibilitou a redução do tempo de espera dos navios, o que gerou em 2015 o melhor resultado do Complexo na história, com a movimentação de 21,8 milhões de toneladas.

Além da estrutura portuária, que receberá cerca de R$ 1 bilhão de investimentos neste ano, o Governo do Estado tem investido na ampliação da logística no intuito de otimizar a posição estratégica do Maranhão. O Porto do Itaqui é referência para o Arco Norte do Brasil e tem todas as condições estruturais e logísticas para assumir papel ainda mais destacado de escoamento da produção da região central do país.

O ministro João Carlos Parkinson de Castro explicou que as possibilidades do Porto do Itaqui motivaram a visita dele e a parceria do Ministério das Relações Exteriores com o Governo do Maranhão. “O Porto, para ser efetivamente um centro captador de carga, tem que ter não só serviços portuários de excelência, mas também serviços logísticos, uma boa acessibilidade e trânsito aduaneiro ágil. É isso que eu, como funcionário do Ministério, gostaria de apoiar o Governo do Estado a criar essas condições no Itaqui, de modo que ele seja na região um porto de excelência”, ressaltou.

Durante a conversa com o governador, João Carlos Parkinson de Castro disse que a sua impressão é que há forte interesse em apoiar o desenvolvimento do Porto, em torná-lo um centro de excelência em condições de captar não só carga que vem de outros estados do Brasil, mas também do exterior.

De acordo com o ministro, a boa gestão somada às condições naturais do Itaqui facilitam a otimização e expansão da sua capacidade. “É um porto de águas profundas, que está muito próximo do mercado americano e do europeu. É um Porto que está próximo do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia), que é uma região de produção agrícola em expansão. Há uma série de elementos estruturais que vão além de uma boa gestão. A boa gestão faz é potencializar esses fatores e efetivamente elevar a condição do Porto do Itaqui a um porto de excelência”, pontuou.

Movimentação de contêineres

O presidente da Emap, Ted Lago, participou da reunião e apresentou o projeto para ampliar a movimentação de contêineres. A iniciativa faz parte da política de expansão de outras cargas e visa, sobretudo, o mercado Norte Americano. “Temos uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a visita do ministro é fundamental para apresentar o estudo que está sendo desenvolvido”, explicou.

Segundo Ted Lago, o Maranhão tem todas as condições de ser competitivo na área, tanto pela sua posição geográfica privilegiada, quanto por possuir uma extensa linha férrea. “Esperamos que esse projeto possa logo ser concretizado. Estamos investindo nisso, no pátio para contêineres, em um trabalho junto às operadoras ferroviárias, às originadoras de carga também, para que essa cadeia logística possa estar viabilizando embarque competitivo para o mercado da América do Norte”, enfatizou o presidente da Emap.