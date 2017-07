Governo e Ministério da Saúde reforçam ações estratégicas para redução da mortalidade neonatal no Maranhão

O Governo do Estado reforçou as ações estratégicas que atuarão na redução da mortalidade neonatal. Nesta -feira (17), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) assinou o termo de adesão e compromisso com o Ministério da Saúde, as secretarias municipais de Saúde de São Luís, Caxias e Imperatriz, além do Hospital e Maternidade Marly Sarney, Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, a Maternidade Carmosina Coutinho (Caxias) e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, no processo de qualificação da atenção neonatal.

A assinatura do termo aconteceu durante a abertura da Oficina da Estratégia QualiNeo, promovida pelo Ministério da Saúde (MS). O secretário adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES, Marcelo Rosa, que na ocasião representou o secretário de Estado da saúde, Carlos Lula, ressaltou a importância do apoio da instância federal na execução de políticas públicas que possam melhorar os indicadores de saúde no Maranhão.

“As nossas políticas públicas têm uma defasagem e nós precisamos executá-las ao mesmo tempo que as corrigimos com o intuito de torná-las realmente eficientes, já que não foi isso que foi feito ao longo do tempo. Então, a parceria com o Ministério da Saúde se faz essencial para que a gente possa resultados positivos nas ações que buscam reverter esses indicadores” disse.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Maranhão é um dos 10 estados do Brasil que tem mortalidade acima de 11 por 1.000 nascidos vivos. Estatística que colocou o estado entre os escolhidos para participar da Estratégia QualiNeo.

“A estratégia nada mais é que um processo de acompanhamento dos indicadores neonatais e da rede assistencial da criança como um todo. A parceria é necessária para que o projeto vá a frente. Por isso chamamos os gestores da atenção básica, da rede, de urgência e emergência, secretários dos três municípios envolvidos na estratégia, a exemplo de Caxias Imperatriz e São Luís. Os municípios vão receber acompanhamento bem próximo do Ministério da Saúde”, explicou Ana Paula Caramaschi, consultora da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde.

Para o acompanhamento da estratégia, será montada uma equipe de monitoramento da execução do planejamento. “A Estratégia QualiNeo vai mexer com todo o Maranhão. Vamos visitas presenciais e uma plataforma virtual, que por meio da tecnologia, nos auxiliará a encurtar distâncias e tornará possível o contato entre MS e envolvidos no estado, o tempo todo. Assim será possível tirar dúvidas, buscar e rever o que não funciona corretamente. É uma estratégia que vai funcionar a partir dessa troca”, disse Ana Paula.

Parceria

A secretária adjunta de Assistência à Saúde, Teófila Monteiro, destacou o papel da SES e da adesão dos parceiros. “Esse momento é muito importante porque podemos unir forças para combater a mortalidade. É um momento de conhecer o que vai ser feito daqui pra frente e como vamos trabalhar para viabilizar as estratégias do QualiNeo”, afirmou.

Entre os organismos que se comprometeram a participar da Estratégia QualiNeo, a Sociedade Maranhense de Pediatria, considera fundamental o envolvimento de diversos setores. “Estamos nos comprometendo a participar da Estratégia, porque nós sabemos que precisa haver esse comprometimento em todos os níveis, na atenção primária, secundária e terciária para que a gente possa uma evolução na redução das estatísticas de mortalidade”, afirmou a presidente Marinéia do Vale.

Oficina

Com a convocação de cada organismo envolvido nas Estratégias QualiNeo, gestores e consultores passarão por três dias de treinamento, que visam traçar um diagnóstico para o início das ações estratégicas. As atividades vão até -feira (19) e incluem visita guiada às maternidades, estudo de casos e apresentação da plataforma e Portal QualiNeo.