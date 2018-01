Governo e instituições discutem desenvolvimento sustentável para o Maranhão

O governador em exercício Carlos Brandão recebeu nessa terça-feira (09) representantes do Earth Innovation Institute (EII) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte (FAPCEN) no Palácio dos Leões. Em reunião, eles discutiram temas relativos à preservação ambiental aliada à produção agropecuária.

Na ocasião, Carlos Brandão destacou os avanços do Governo do Maranhão e a importância da reunião: “A ideia é conhecer alternativas, já que é do nosso interesse produzir mais e equilibrar essa produção com a preservação ambiental, garantindo qualidade de vida das pessoas, empregos e renda”.

As instituições são especializadas no desenvolvimento de estratégias de produção agrícola sustentável. A superintendente da FAPCEN, Gisela Introvini, disse que “o Maranhão vive uma situação positiva porque vem recuperando e realizando muitas políticas públicas que favorecem esse desenvolvimento”.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser, destacou algumas dessas ações: “São iniciativas que de um lado incentivaram a agricultura familiar e por outro, o agronegócio. Elas vão desde os marcos regulatórios para o licenciamento ambiental até a carga tributária que aumentou a rentabilidade desse negócio e que nos leva a resultados como as safras recordes”.

Participaram da reunião lideranças do Earth Innovation Institute (EII), Oswaldo Carvalho Jr. e Mônica Leal; o diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte (FAPCEN), Diego Amaral; a superintendente da FAPCEN, Gisela Introvini; o membro da comissão organizadora do Agrobalsas, Marcelo Introvini; e os secretários Márcio Honaiser, da Secretaria de Agricultura e Francisco Gonçalves, da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, além de representantes das secretário de Meio Ambiente e de Agricultura Familiar.