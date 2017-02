Governo e gestores de Coroatá discutem fomento do esporte e a participação do município nos JEMs

Na quarta-feira (1º), representantes da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) receberam a visita de lideranças políticas de Coroatá. A reunião teve o intuito de estreitar o relacionamento entre as secretarias, estadual e municipal, de Esporte. O secretário estadual Márcio Jardim e os gestores municipais conversaram sobre o fomento de projetos esportivos e a participação do município como uma das regionais dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) 2017.

A reunião foi acompanhada pelo secretário de Esporte Lazer, Francinaldo Almeida; pelo vice-prefeito Domingos Alberto; e pelo coordenador de Esporte do município de Coroatá, Francisco Maravalho. No encontro o secretário de Esporte de Coroatá, Francinaldo Almeida, apresentou ao secretário estadual Márcio Jardim, as principais demandas do município na pasta do Esporte e Lazer, e demonstrou interesse em aderir aos JEMs 2017 como regional sede, depois de quatro anos sem participação nos jogos.

“Vamos trabalhar em parceria com o Governo do Estado, através da Sedel, para que possamos desenvolver o esporte no nosso município. Viemos buscar junto ao secretário Márcio Jardim esse apoio no esporte e no lazer. Um dos pontos fortes de nossa conversa foi a questão dos JEMs, pois Coroatá está há quatro anos que não participa dos jogos; então nós vamos aderir aos JEMs e também se candidatar como polo regional”, afirmou o secretário Francinaldo Almeida.

O secretário Márcio Jardim elogiou a iniciativa dos gestores de Coroatá e falou sobre o apoio que o governador Flávio Dino vem prestando aos municípios. “O Governo do Estado tem como diretriz de atuação apoiar e fomentar o esporte e lazer nos municípios, atendendo às demandas locais no que for possível. Estamos dispostos a ajudar e ficamos contentes com o interesse do município em voltar a participar dos JEMs”, disse Márcio Jardim.

A parceria do Governo do Estado com o município de Coroatá vai garantir, por meio da Sedel, a ida do projeto ‘Caravana Mais Esporte e Lazer’ no aniversário de emancipação política da cidade: comemorado no mês de abril. “Falamos com o secretário da possibilidade de garantir a Caravana no aniversário de Coroatá, dia 8 de abril, que é uma data muito importante e vamos levar a caravana esportiva para o município”, informou Francinaldo Almeida.