Governo e empresários discutem desempenho da 16ª Fecoimp

Gestores do Governo do Estado e representantes dos empresários da região Tocantina discutiram, nesta semana, o desempenho da 16ª Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz. Durante reunião o secretário adjunto de Turismo, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), Hugo Veiga, e o membro da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII), Luís Maracá trataram da prestação de contas acerca do desempenho da feira, que contou com a participação do Governo do Maranhão, por meio de estande, onde foram promovidos os principais destinos turísticos do estado.

“A apresentação dos resultados para os parceiros da Fecoimp é de extrema importância e a transparência é fundamental para que o Governo do Estado tenha evidências para analisar as parcerias e dar continuidade às mesmas”, afirmou Hugo Veiga. Participaram das feiras mais de 50 empresários, que fecharam negócios e contribuíram para aquecer o turismo no estado, tanto na baixa, como na alta temporada.

A promoção dos principais destinos turísticos em grandes feiras, como a Fecoimp, foi uma estratégia adotada em 2016. Segundo dados do estudo ‘Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem’, do Ministério do Turismo, o percentual de 24,3% apresentado em pesquisa, divulgada em setembro, representa um crescimento de 8% em relação ao mesmo mês do ano de 2015.

Através do levantamento, também foi destacado que os destinos do Nordeste continuam liderando a preferência do brasileiro que pretende viajar. “Essas estimativas mostram que as estratégias, como a participação em grandes feiras, estão sendo eficazes no estímulo também ao turismo doméstico. Essas ações de promoção têm tido incremento e diversificação nos segmentos turísticos divulgados como Sol & Praia, por conta da boa balneabilidade de nossas praias, que é uma conquista recente do atual governo”, explica Hugo Veiga.

Presente em feiras, como a 44ª da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Maranhão (Abav), a WTM e Festuris Gramado, o empresário da agência Caravelas Turismo, Daniel Contente, ressalta a importância do apoio do Governo do Estado para o trade. “Essa é a única maneira que temos de participar, porque os estandes nos grandes eventos são muito caros. Com essa parceira e sensibilidade, o Turismo do Maranhão vai crescer cada vez mais”, afirma.