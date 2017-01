Governo e Controladoria-Geral do Município de São Luís estabelecem parceria no setor de controle interno 

O Secretário de Estado de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, recebeu visita do controlador-geral do Município de São Luís, Jackson dos Santos Castro, para estabelecer parcerias institucionais entre a Controladoria-Geral do Município (CGM) e a Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC). Também participou da visita a ouvidora-geral do Município de São Luís, Elaine Jinkings Rodrigues.

Além de reforçar a parceria institucional já existente entre a CGM e a STC quanto aos serviços de ouvidoria, os secretários municipal e estadual estreitaram a atuação conjunta dos órgãos de controle com mútua cooperação.

O secretário Rodrigo Lago explicou como funcionará a parceria: “A Transparência do Governo do Maranhão colaborará com o curso de formação para novos auditores da CGM, recentemente nomeados pelo Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Técnicos da STC ministrarão aulas em dois módulos do curso, Tomada de Contas Especial e auditorias materiais em serviços de engenharia. Além disso, agendamos uma reunião entre o corpo técnico dos dois órgãos para a troca de sistemas eletrônicos”.

Foram oferecidos à CGM dois sistemas já utilizados pelo Estado e desenvolvidos pela equipe própria da STC, que é o Contratta e o Suprema. Pelo Contratta o Estado faz o controle das contratações e compras públicas, já o Suprema permite o cadastramento e acompanhamento das Tomadas de Contas Especial, desde a instauração até o encaminhamento dos processos ao Tribunal de Contas do Estado, agilizando o ressarcimento ao erário em caso de danos aos cofres públicos.

Para o controlador-geral do município de São Luís, Jackson dos Santos Castro, a parceria tem como objetivo principal o combate à corrupção a partir da ampliação do controle interno. “Com essa parceria institucional, o município de São Luís ganha efetividade no controle da aplicação dos recursos públicos e maior transparência nas atividades”, explicou o controlador.