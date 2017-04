Governo e Associação Brasileira de Criadores de Camarão são parceiros na realização de curso em Santa Rita

A Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e em parceria com o Governo do Maranhão, está promovendo o curso ‘Boas Práticas de Manejo e Biossegurança’, até o dia 27, em Santa Rita.

Gustavo Barros, coordenador do projeto pela ABCC, destacou o grande potencial do Maranhão na carcinicultura que, segundo dados levantados pela instituição, possui mais de 20 mil hectares ideais para o cultivo. “O Maranhão conta com um vasto território com ótimas condições para o cultivo do camarão marinho e que ainda pode ser muito explorado. O suporte da Sagrima e da prefeitura foi fundamental para que pudéssemos capacitar o máximo de pessoas. Esperamos que os frutos dessa iniciativa sejam positivos, influenciando o desenvolvimento da carcinicultura no estado”, disse.

O evento é voltado a pequenos, médios e grandes produtores, além de técnicos, estudantes e administradores de fazendas de camarão. O Maranhão é um dos estados que está recebendo o curso, além dos demais estados do Nordeste. “É a segunda vez que o curso vem ao estado e escolhemos esse município por suas condições interessantes ao cultivo e porque se encaixa no Plano de Desenvolvimento de Carcinicultura, lançado no ano passado. Estamos buscando capacitar técnicos e estudantes para trabalharem nas futuras fazendas de camarão que se instalarão no estado”, explica o superintendente de Desenvolvimento da Aquicultura da Sagrima, Fernando Bergmann.

O Governo do Estado também vem incentivando a carcinicultura e a cadeia de aquicultura, como uma das dez prioritárias do Programa Mais Produção. Ao todo, 175 propriedades em 19 municípios recebem assistência técnica e gerencial na cadeia de aquicultura, por meio do convênio assinado entre Sagrima e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Buscando atrair investimentos no cultivo de camarão, a Sagrima participou, em novembro do ano passado, da Feira Nacional do Camarão (FENACAM), também promovida pela ABCC. “O Maranhão, além do vasto território para implantação da carcinicultura, possui a diversificada infraestrutura de serviços do Porto de Itaqui e da produção de grãos no sul do estado, que são também nossos diferenciais. Estamos trabalhando na elevação do patamar tecnológico da nossa produção e na atração de agroinvestimentos para alavancar cada vez esse setor”, disse o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser.

O curso será encerrado com aula prática em uma fazenda de camarão, em Bacabeira.