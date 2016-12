Governo e apicultores planejam ações da cadeia produtiva do mel para 2017 

Para facilitar o diálogo entre autoridades e apicultores, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), junto com a Federação Maranhense de Apicultores (Femamel), Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), promoveu a Reunião de Planejamento para 2017 com a participação dos diversos órgãos, além de associações de representação dos apicultores. O evento foi realizado na segunda-feira (19), no auditório central da Aged em São Luís.

“Reunimos representantes das associações das regiões do Alto Turi, Litoral Oeste, Baixo Parnaíba, Médio Sertão e dos Manguezais para contribuir com as conjecturas de cada local. Assim, podemos propor soluções que favoreçam o desenvolvimento do criatório de abelhas com e sem ferrão no estado”, explicou o presidente da Femamel, Euler Gomes Tenório.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser, apresentou as ações da gestão estadual para fomentar a cadeia produtiva do mel. “Como uma das dez cadeias produtivas prioritárias do Programa Mais Produção, a de mel vem sendo trabalhada em 11 municípios, com ações direcionadas a melhoria de entrepostos, incentivos à industrialização, aquisição de equipamentos e assistência técnica, de modo a desenvolvermos o grande potencial do estado no setor”, disse.

Por sua vez, a Aged apresentou as ações de vigilância sanitária previstas para 2017. “Vamos realizar o cadastramento geral do todos os apicultores e meliponicultores do estado, além do georreferenciamento dos apiários. Antes de tudo, precisamos ter noção quantitativa e da disposição dessa cultura no Maranhão”, revelou o responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Apícola da Aged, Clenilson Júnior.

O produtor José Melo, de Centro Novo, elogiou a iniciativa da Femamel em promover a reunião com o governo estadual e outras autoridades. “O Maranhão tem um grande potencial. Mas só vamos crescer e melhorar com qualidade. Se a gente conseguir certificação, com certeza vamos agregar valor para o nosso produto e viabilizar a sua comercialização em supermercados e farmácias. Contamos com a parceria do governo para isso”, declarou.

De acordo com os dados do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Maranhão, atualmente existem nove estabelecimentos de processamento de mel, entre agroindústrias familiares e empresas de médio e grande porte, em fase de registro. Com a inclusão no SIE, as empresas obtêm permissão para comercializar seus produtos em todo o Maranhão.