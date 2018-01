Governo do Maranhão promove mais 600 PMs, e ascensões já chegam a 8 mil

Na segunda-feira (8), 600 policiais militares foram promovidos pelo Governo do Maranhão. A cerimônia, realizada do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), marcou o reconhecimento às tropas policiais do estado, cujos profissionais receberam cerca de oito mil promoções nos últimos três anos.

A solenidade contou com a presença de autoridades e familiares, que celebraram o momento de conquista dos policiais. O governador em exercício Carlos Brandão disse ser “motivo de orgulho participar dessa solenidade em que a gente reconhece os policiais. Já são 8 mil promoções em três anos, essas promoções estavam reprimidas, havia praças que estavam esperando havia 24 anos”.

Ele também destacou outros avanços na segurança: “Além das pessoas se sentirem motivadas, o Governo aparelhou o quadro. No efetivo policial são mais de 3 mil policiais contratados, concursados; agora vão ingressar mais 1.200 e, além disso, melhorou efetivamente os salários, aparelhou a polícia”.

Há 24 anos na corporação, a agora 1º sargento Silvia Régia não escondia a felicidade pelo novo cargo. O marido, a mãe e os filhos acompanharam a ascensão hierárquica e financeira da profissional.

“Custou vir a primeira promoção, mas nos últimos anos as promoções vieram certinho. Com 24 de corporação, chegar a 1º sargento é uma conquista; esse reconhecimento representa autoestima, estímulo para trabalhar mais e o reconhecimento da nossa profissão, do nosso profissionalismo”.

A mãe, Beatriz Rodrigues Sá, resumiu o que sentia: “Estou muito feliz, ela merece, é batalhadora, e gosta muito do que faz”.

Além da sargento Silvia Regina, nessa solenidade foram promovidos 495 praças, nas graduações de cabo, sargento e subtenente; 107 oficiais da corporação, nos postos de 1º tenente, capitão, tenente coronel e coronel, este último o mais alto posto da corporação.

Incremento

Pela primeira vez na história do estado, atingiu-se o patamar de 12 mil policiais, entre civis e militares. O número é resultado de nomeações promovidas desde 2015.

A previsão é que a tropa cresça ainda mais com os concursos públicos lançados pelo Governo no final de 2017. Serão preenchidas 1.215 vagas na PM por meio de certame cujas provas já foram aplicadas em dezembro, e mais 100 vagas na Polícia Civil, com exames a serem realizados.

As nomeações de aprovados que estavam pendentes e os novos concursos solucionam um problema histórico de déficit de policiais no Maranhão, ao mesmo tempo em que geram emprego e renda no estado em um momento de crise econômica nacional.