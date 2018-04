Governo do Maranhão presta apoio a maranhense que fará curso em Yale, nos EUA

O governador Flávio Dino recebeu nesta sexta-feira (20), no Palácio dos Leões, o estudante do terceiro ano do curso Técnico em Agroindústria do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), do Campus de Barreirinhas, Willy Ernandes Costa Batista, de 17 anos. O encontro teve a finalidade selar o apoio financeiro prestado pelo Governo do Maranhão ao estudante, que vai participar do programa Young Global Scholars (YYGS), oferecido pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

O aluno participará do programa de 17 a 30 de junho deste ano, frequentando sessões de seminários e debates na área de Relações Internacionais e Segurança.

O governador o ressaltou o Programa Escola Digna, que é um dos compromissos que garantem infraestrutura educacional de qualidade e apoio à formação dos jovens e crianças em todos os níveis.

“Nós acompanhamos a luta pessoal do Willy e do IFMA para que ele obtivesse êxito na seleção, oferecendo todo apoio, por intermédio da Fapema, para que ele pudesse realizar o sonho dele, que é o sonho de milhares de jovens: ter uma oportunidade de ter uma formação mais adequada”, disse Flávio.

O governador destacou ainda as ações realizadas pela Federação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) para os estudantes maranhenses: “Temos um rigoroso programa de bolsas, em que dobramos o número total, e isso se traduz no apoio concreto para que jovens estudantes de diversos níveis de ensino possam ter acesso a maiores oportunidades”.

O estudante Willy está ansioso por conhecer Yale: “Eu sempre sonhei em ter uma oportunidade de estudar em um outro país e agora chegou a hora. Agradeço muito o apoio da minha professora Michele, do IFMA e do Governo do Maranhão, que é essencial para que eu me mantenha nos Estados Unidos. Estou muito feliz”.

O estudante foi selecionado para o curso na Universidade Yale com o incentivo da orientação da professora Michelle Bahury, professora de inglês do Campus Barreirinhas do IFMA.