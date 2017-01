Governo do Maranhão participa de encontro nacional sobre segurança pública

Atendendo ao convite do Ministério da Justiça, o Governo do Maranhão participa, nesta terça-feira (17), de reunião, em Brasília, para discutir segurança pública no país. O secretário de Estado de Segurança e presidente do Colégio Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública (Consesp), Jefferson Portela, representa o Maranhão no encontro, que terá a presença do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, secretários de segurança estaduais e gestores de assuntos penitenciários brasileiros.

Na pauta, a apresentação das medidas, de efeitos imediatos, que já estão sendo colocadas em prática, desde o início deste ano, pelo Ministério da Justiça e secretarias de segurança pública e de assuntos penitenciários dos estados, como a estruturação de 27 núcleos de inteligência. Na reunião, os participantes poderão apresentar sugestões para o aprimoramento do Sistema Carcerário do país.

Jefferson Portela informou que a preocupação imediata é discutir a unificação de medidas emergências à crise do sistema penitenciário. “Elaboramos relatórios quem vão ser analisados e, consequentemente, poderão ser colocadas em prática, como medidas previstas no Plano Nacional de Segurança”, explicou.

Nos primeiros dias deste ano, o Governo Federal lançou as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública, com o objetivo de modernizar o sistema penitenciário. Inicialmente estão previstos, no plano, a construção de cinco novos presídios federais para abrigar detentos de alta periculosidade, além do fortalecimento de medidas alternativas ao encarceramento, como o uso de tornozeleiras eletrônicas e restrição de direitos.