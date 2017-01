Governo do Maranhão já investiu quase R$ 32 milhões para ampliação e melhoria de rede de assistência social no estado 

Novos Cras e Creas entregues pelo Executivo estadual aos municípios são porta de entrada para programas sociais e garantias de direitos básicos da população

Com inaugurações iniciadas em agosto do ano passado, as 80 novas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) entregues pelo Governo do Maranhão a municípios em todas as regiões do estado já receberam investimentos de R$ 31,9 milhões.

As entregas de Cras e Creas fazem parte da política de assistência social do Governo do Estado e totalizarão 159 novas unidades. O montante aplicado para a ampliação da rede de atendimento social é de R$ 63,3 milhões utilizados para construção e reforma de prédios adaptados e mobiliados. Com melhor estrutura, os Cras e Creas garantem a qualificação dos serviços oferecidos.

“Agora as famílias têm uma referência de atendimento socioassistencial nos municípios em que vivem e os novos equipamentos garantem proteção integral a estas famílias”, explicou o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista.

A gestão das unidades é realizada pelos municípios e além de facilitar o acesso a importantes programas de transferência de renda federais e estaduais, como o Bolsa Família e o Bolsa Escola (Mais Bolsa Família), as unidades do Cras e Creas prestam atendimento em casos de violência, trabalho infantil, apoio a jovens, adultos e idosos. Os serviços oferecidos são essenciais para o acesso e garantia de direitos.

Em Rosário, por exemplo, 1.815 famílias estão credenciadas na assistência social do Centro. Com o novo Cras, os serviços ganharam a possibilidade de ser melhor executados, como afirmou a lavradora Raimunda Nonata Dorneles, inscrita no serviço durante a entrega do prédio no final de agosto do ano passado. “Vai melhorar muito, porque agora a gente vai ter um lugar com toda as condições de atender e não vai ficar esperando muito para conseguir um benefício”, disse.

Em Axixá, o pescador Antônio Luís Melo, de 66 anos, agradeceu a nova sede inaugurada no município. “É um espaço muito importante e o melhor é que ficou mais perto da nossa casa. Assim fica muito mais confortável pela qualidade que o prédio tem. Estamos muito felizes”, afirmou.

No município de Benedito Leite, que ganhou um novo Cras em agosto do ano passado, a dona de casa Maria Raimunda de Oliveira já era usuária dos serviços oferecidos no centro e ficou feliz com o novo espaço. “Sou beneficiária do Programa Bolsa Família, sou atendida e acompanhada pelo Cras. Estou feliz pelo novo Cras, pois é um espaço amplo e creio que vamos ficar melhor nas novas instalações”, disse dona Maria.

O projeto de expansão da rede de Cras e Creas no Maranhão vem sendo desenvolvido de forma a contemplar municípios de todas as regiões do estado. Os serviços ofertados aos cidadãos por estes equipamentos públicos de assistência social visam promover a convivência e o fortalecimento de vínculos com a família e a sociedade.