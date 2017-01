Governo do Maranhão garante construção e retomada de obras em escolas estaduais do Baixo Parnaíba

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, acompanhado de equipe técnica do órgão, realizou, no último sábado (21), uma agenda de trabalho na região do baixo Parnaíba, onde vistoriou escolas e obras no município de Brejo, e visitou terrenos em Anapurus e Milagres do Maranhão, doados pelas prefeituras locais para a construção de escolas de Ensino Médio.

Em Anapurus, as aulas do ensino médio da rede pública estão funcionando em um prédio alugado, após a completa depredação do antigo prédio escolar. De acordo com o secretário Felipe Camarão, a área é pequena e não comportaria mais a quantidade de alunos do município, o que inviabiliza a reconstrução da escola no mesmo lugar. Desta forma, o município doou para o Estado uma área com 5.400 m² para a construção de um novo prédio escolar.

Para a prefeita do município, professora Vanderly, o sentimento é de gratidão ao Governo do Estado por atender à antiga reivindicação de toda comunidade. “Há anos que a comunidade escolar está em uma escola que era uma residência e não é o espaço adequado. Ter ouvido o sim do secretário de que será construída a escola em nosso município, nos deixa felizes e cheios de esperança. Hoje doamos o terreno e acredito que em breve a construção da escola será iniciada”, destacou a gestora.

Em Milagres do Maranhão, as aulas do ensino médio ocorrem em uma escola da prefeitura. No município, o secretário também recebeu a doação de um terreno com área de 8.500 m², onde em breve o Estado dará início à construção de uma escola estadual. “A construção dessa escola é um sonho antigo da população, que agora será realizado. Muito feliz com essa parceria”, disse o prefeito Leonardo Caldas.

“O governo do Maranhão está muito feliz pela iniciativa destas gestões municipais, em nos ajudar a mudar essa realidade que ainda temos em nosso estado. Construir escolas em todos os municípios que não possuem prédios escolares do Estado é meta do governador Flávio Dino e estamos trabalhando com muita dedicação para avançar também neste ponto. Somente nos últimos dias já garantimos que quatro municípios deixarão de fazer parte dessa realidade e, em breve, terão prédio escolar do estado, para atender da melhor forma nossos alunos e professores”, afirmou o secretário.

Hiulo Gomes é gestor geral do C.E. Dep. Alexandre Costa, que desde a sua criação, em 2006, funciona no prédio da escola municipal de Milagres do Maranhão. Ele conta da sua alegria em presenciar a visita do secretário e saber que em breve o município terá uma escola própria do Estado. “Grande satisfação em saber que teremos nosso sonho realizado. Há mais de 10 anos lutamos por isso e agora sabemos que fomos atendidos”, revelou.

No município de Brejo, o secretário visitou a construção de uma escola que foi paralisada, após a empresa responsável abandonar as obras, e visitou, ainda, o C.E. Candido Mendes, que há anos não passa por reforma. “Demos início a uma manutenção nesta escola, para dar mais conforto aos alunos no retorno às aulas, e, no meio do ano faremos uma reforma mais completa neste prédio que tem mais de 70 anos, mas há muito tempo não recebia serviços de melhoria em sua infraestrutura”, explicou o secretário Adjunto de Suporte ao Sistema Educacional da Seduc, Anderson Lindoso.

O suplente de deputado estadual, Marcos Caldas, acompanhou toda a agenda de trabalho e agradeceu a presença do Governo do Estado também na região do Baixo Parnaíba, levando serviços e assistência à população. “É um trabalho muito importante que o Governo do Estado está desenvolvendo, levando passo a passo ações como infraestrutura, saúde, educação. A vinda do secretário de Educação à nossa região deixa todos muito felizes e certos de que em breve teremos escolas dignas para a população”, enfatizou.

A agenda foi acompanhada também pelo deputado estadual Levi Pontes, que parabenizou as ações da gestão estadual em todo o Maranhão. “Nosso governo é voltado para o povo. A educação de um Estado é muito importante e nosso governador tem atuado muito bem também nesta área, com ações efetivas”, afirmou.