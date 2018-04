Governo do Maranhão faz resgates, atendimento médico e envia alimentos para atingidos pela chuva

O Governo do Maranhão tem atuado em diversas frentes para apoiar os moradores atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas e conter os danos nas cidades afetadas. São resgates, atendimentos médicos, entrega de refeições, envio de materiais, fornecimento de água e outras medidas.

Atuando desde o início das fortes chuvas que atingem o interior do Estado, equipes como as da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma), por exemplo, já realizam mais de 300 atendimentos em Pedreiras e Trizidela do Vale nesta semana, e cerca de 150 em Marajá do Sena na semana passada. As três cidades contabilizam 299 famílias afetadas, sendo 114 em Marajá do Sena, 87 em Pedreiras e 98 em Trizidela do Vale.

Um total de 600 cestas básicas, 250 colchões, 200 galões de 20 litros de água e 200 filtros de barro foram levados para quatro municípios afetados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes).

Nesta quinta-feira (12), o Restaurante Popular de Pedreiras enviou 900 refeições prontas para moradores prejudicados pelas enchentes na cidade e em Trizidela do Vale. As refeições continuarão a ser enviadas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, num total de 900 por dia.

O secretário de Desenvolvimento Social, Francisco Oliveira Júnior, destaca as ações do Governo para ajudar as cidades: “Mais dois caminhões saíram na quarta-feira para três novos municípios. Além disso, técnicos da Sedes estão identificando os atingidos de baixa renda para que possam receber antecipação do benefício do Bolsa Família e a reemissão do cartão do Bolsa Escola que tenham sido perdidos”.

Bombeiros em ação

Além disso, são dezenas de homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros prestando atendimentos, resgates e transportes em cidades que precisam do apoio do Governo do Estado.

Um posto de comando da Defesa Civil foi instalado em Trizidela do Vale para realizar o atendimento dos municípios do Centro Maranhense, onde está a maioria das cidades com quadro de inundação, acompanhando e destinando auxílio humanitário e apoio aos municípios afetados.

“Em Trizidela do Vale, nós temos a 2ª Companhia do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, que atende a população da região durante 24 horas por dia e já havia traçado um planejamento de retirada, em segurança, das famílias ribeirinhas”, conta o comandante do Corpo de Bombeiros (CBM), coronel Célio Roberto Araújo.

Ajuda área

Um helicóptero do Centro Tático Aéreo (CTA) foi mobilizado para permitir que as equipes chegassem a Tuntum nesta semana, já que houve uma cratera aberta pelas chuvas na BR-135.

Como se trata uma rodovia federal, o governador Flávio Dino prontamente enviou ofício pedindo providências e oferecendo ajuda do Estado para os trabalhos emergenciais de reparo.

Recuperação de pontes

Outra ação realizada nas áreas afetadas foi a recuperação das vias e pontes que ligam os municípios aos povoados e a outras cidades. Para tanto, equipes da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) realizaram desde o final de março serviços que devolveram o acesso terrestre às cidades.

“O Governo está atento nas cidades e região para atender as demandas coordenadas pelo próprio governador Flávio Dino com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social e de toda a estrutura da gestão estadual, que está mobilizada para resolver os problemas decorrentes das fortes chuvas”, conta o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto.

Abastecimento de água

Ainda entre as ações, o Governo do Estado enviou carros-pipa para abastecer as cidades de água potável, enquanto equipes trabalham pelo restabelecimento do abastecimento de água.

Acompanhamento pessoal

“Estamos aumentando equipes e intensificando ações de Defesa Civil nos municípios atingidos pelas chuvas, a exemplo de Pedreiras e Trizidela, à vista da previsão de mais chuvas nos próximos dias”, afirmou o governador Flávio Dino, que acompanha de perto o auxílio às famílias atingidas.