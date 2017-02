Governo do Maranhão entregará 12 obras do ‘Mais Asfalto’ no primeiro semestre de 2017

O Governo do Maranhão inaugura, em fevereiro, duas das 12 obras do Programa ‘Mais Asfalto’ programadas para serem concluídas no primeiro semestre de 2017. As primeiras cidades a serem contempladas serão Itaipava do Grajaú, com aproximadamente 70 quilômetros de asfalto, e Coelho Neto, com 48 quilômetros. As intervenções realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) garantem estrutura adequada e mobilidade urbana a todos.

“O projeto de levar melhorias para os municípios engrandece o estado, além de torná-lo mais forte, pois essa integração entre os municípios leva qualidade para as pessoas que ali residem. É uma melhoria imensa e estamos felizes em ter esse sonho realizado em tempo recorde. A obra traz para cidadão de Itaipava do Grajaú, além de mobilidade, um sentimento de conquista, pois os moradores da estrada terão, também, suas residências mais valorizadas”, comemora o prefeito de Itaipava do Grajaú, Joãozinho do Dimaizão.

O prefeito conta que a população já celebra a evolução da obra. Serão centenas de famílias que residem ao longo da margem, beneficiadas com a pavimentação. “Quem mora aqui sofria com a chegada do período chuvoso. Era caótica a situação. Os prejuízos eram demais, desde a interdição da via, até a água invadindo as casas. Com a implantação do Programa ‘Mais Asfalto’, vamos sanar essa situação”, ressalta o gestor do município.

Para facilitar o escoamento da produção no município de Coelho Neto, localizado a 380 quilômetros de São Luís, e interligar alguns povoados a sede, o Governo do Estado também investiu no melhoramento da MA-123 com os serviços de drenagem e pavimentação. “Tem sido um ganho para o nosso município, criando um novo cenário para a economia local. Agora quem mora em Afonso Cunha pode vir comprar aqui e gerar mais receita, e, consecutivamente, o desenvolvimento pra gente”, avalia o prefeito de Coelho Neto, Américo de Sousa.

Com a pavimentação dos 40 quilômetros do trecho, a região ganha uma nova rota para o escoamento da produção agrícola local de bambu e cana de açúcar, diminuindo o tempo de viagem de 2 horas para, aproximadamente, 40 minutos. Além dos serviços de pavimentação e drenagem foi construída uma ponte de concreto sobre o rio Munin. “Além de trazer mais compradores para o nosso comércio, a obra facilitará o trânsito dos moradores que residem nos povoados, dando maior mobilidade e qualidade de vida”, ressalta o gestor de Coelho Neto.

Para o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, as ações de pavimentação das rodovias integradas as outras ações sociais do Governo, como a melhoria dos índices sociais, o ‘Escola Digna’, a entrega dos Hospitais Macrorregionais “dão a certeza de que estamos no caminho certo de um Maranhão com mais qualidade de vida para as pessoas”, comentou.

Mais Asfalto 1º semestre

Itaipava do Grajaú

Coelho Neto

Retorno na BR 135

MA-203 – Avenida dos Holandeses

Intervenção da forquilha

Paulino Neves

Ponte em Tuntum

Presidente Médice sentido Centro do Guilherme

Pedro do Rosário – Entrada da BR 135 (Cocalinho)

Governador Luis Rocha sentido São Domingos do Maranhão

Buriti Bravo

Balsas ao entroncamento MA -007 (Ouro)