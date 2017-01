Governo do Maranhão debateu ações para segurança durante encontro nacional

O Maranhão esteve representado no encontro com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com os secretários de segurança dos estados, na manhã desta terça-feira (17), na capital federal. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, participou da reunião onde foram debatidas a atual situação do sistema prisional brasileiro, além de discutir o Plano Nacional de Segurança Pública apresentado no início do mês.

Durante a reunião, todos os secretários da pasta de Segurança foram unanimes em sugerir ao ministro da Justiça uma receita vinculada como saúde e educação para ampliar recursos na Segurança Pública, além de cumprimento integral das penas pelos chefes de facções em presídios federais. Também foi debatida a criação e fortalecimento de núcleos de inteligência nos estados na tentativa de inibir os planos dos criminosos.

O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, na condição de presidente do Colégio Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública (Consesp), concedeu uma coletiva para os profissionais da imprensa nacional, onde explanou que a reunião visa definir estratégias de combate às organizações criminosas em todo o país. “Serão discutidas medidas imediatas conforme a situação dos estados, tendo como base nos relatórios que foram elaborados pelos respectivos secretários de segurança”, informou Jefferson Portela.

Nesta quarta-feira (18), será a vez dos governadores se reunirem com o presidente da república Michel Temer para debaterem um nivelamento e assinar acordo para cumprir o Plano Nacional de Segurança Pública. Tal plano prevê a construção de presídios federais, além da instalação de bloqueadores de celulares e scanners nas penitenciárias.