Governo do Maranhão avança com iluminação em led nas rodovias da Grande Ilha

Com o investimento de R$ 2,8 milhões, o Governo do Maranhão avança nos serviços de substituição e instalação de iluminação em led nos 43 quilômetros de rodovias da Grande Ilha. Desde o início de março, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) já instalou 179 luminárias em uma das fases de implantação do novo sistema de iluminação.

“O governo Flávio Dino trabalha para melhorar a mobilidade nas rodovias que cortam a Grande Ilha, são investimentos contínuos que estão recuperando a malha viária, sinalização vertical, horizontal e eletrônica, canteiros centrais e agora a iluminação em led que deixará o tráfego mais seguro nas MA’s 201, 202, 203 e 204”, enfatizou o secretário de Estado da Infraestrutura”, Clayton Noleto.

Na Estrada de São José de Ribamar, os serviços já avançaram em 3,2 quilômetros de cabeamento desde a Forquilha até a Ponte Pátio Norte, e na MA-202, Estrada da Maioba, foram instaladas 29 luminárias com 1.300 metros de novo cabeamento. Agora esses trechos além de mais bonitos estão garantindo mais segurança aos motoristas e pedestres que fazem esse percurso diariamente.

O frentista Ronaldo Rodrigues comemora o investimento do governo. “Em termos de lugar, aqui era tudo escuro, facilitava até o assalto, mas melhorou muito, aumentou a segurança do local”, ressalta o frentista.

Alex Costa Carvalho, de 27 anos, vende milho ao lado de um posto de gasolina na MA-201. Ele conta que sai por volta das 19h do trabalho e que a nova iluminação contribui para melhorar a trafegabilidade da região. “Facilita muito o dia a dia da nossa vida. Até o momento está funcionando e agilizou o tráfego”, reitera o vendedor.

O vendedor também elogiou as demais intervenções do governo na região da Forquilha: “Antes era muito engarrafado, muito cheio de buracos e agora melhorou e muito”, completa o vendedor.

O pacote de ações para substituição de iluminação por led vai beneficiar todas as rodovias da Grande Ilha. Na MA-204, as equipes iniciaram as instalações das luminárias na semana passada e no próximo mês o trabalho continua na MA-203.

Mais Investimentos nas rodovias da Grande Ilha

Além da iluminação das rodovias, o Estado continua com ações constantes de recuperação e melhoramento da pavimentação asfáltica. Na MA-201, a Sinfra desobstruiu 52 pontos de drenagem, abriu a calha do Rio Paciência e aprofundou o leito, realizou o recapeamento asfáltico completo da rodovia, sinalização, canteiro central com disciplinamento e concluiu a regularização do trânsito.

O Governo também construiu uma ponte para conexão da MA-201 com a MA-202, chamada Avenida das Juçareiras, para melhorar o acesso. No cruzamento das MA’s-201 e 204, no bairro Maracajá, foi construída uma rotatória para facilitar o tráfego. Em alguns pontos, foram aplicados o micro revestimento, técnica utilizada para dar maior durabilidade ao asfalto.

Na MA-202, Estrada da Maioba, foram realizados os serviços de recapeamento asfáltico, com aplicação de micro revestimento em alguns pontos, manutenção de calçamento, meio-fio e sinalização. Também foram desobstruídos pontos de drenagem na via. A MA-203, popularmente chamada de Estrada do Araçagi, passou por reestruturação completa. Para garantir segurança e trafegabilidade, a Sinfra readequou o canteiro central, estreitando para dar mais espaço à estrada, implantou um sistema de acessibilidade, realizou manutenção na sinalização, drenagem, pavimentou a rodovia e fez a revisão de toda a iluminação com reposição de postes.

O projeto reestruturou os três quilômetros de duplicação da MA-203, com a implantação de um elevado. A estrutura homenageia o jornalista, político maranhense e nome histórico do PDT, Neiva Moreira, falecido em 2012, aos 94 anos. Atualmente, os serviços de melhoramento estão concentrados na MA-204. Já foram concluídos três quilômetros de pavimentação desde o viaduto até o ponto da Beira Rio. Agora a obra está na etapa de tapa buraco para em seguida iniciar o recapeamento. Após a esses serviços será realizada a sinalização horizontal e vertical, etapa final dos serviços.

“Encontramos as MA’s da Grande Ilha em estado crítico e a partir de então incluímos as rodovias no programa de manutenção e conservação contínua com pavimentação, serviços de drenagem, revitalização dos canteiros e sinalização horizontal e vertical”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Leonardo Gomes, de 19 anos, trabalha numa oficina de carro também na MA-201. Para o jovem, as intervenções já resultam em melhorias. “Aqui está muito bom, porque a iluminação era ruim, mal iluminado. Agora a gente pode sair com mais tranquilidade”, descreve o jovem.