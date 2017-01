Governo do Estado realiza capacitação a novos operadores do programa Bolsa Escola em São Luís

O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (18), capacitação técnica aos novos operadores do Programa Bolsa Escola (Mais Bolsa Família), em São Luís. A iniciativa tem como objetivo repassar novas informações atinentes à operacionalização e gestão da segunda etapa do Bolsa Escola, que iniciou no dia 10 deste mês. A oficina aconteceu no auditório do Palácio Henrique de La Roque, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), órgão responsável pela execução do programa no Estado.

A capacitação foi ministrada a coordenadores de Centros de Referência de Assistência Social (CRAs) da capital e a diretores de escolas públicas municiais de São Luís. Oficinas com mesmo teor informativo já foram realizadas também em todos os municípios do interior do Estado. Nas capacitações, as equipes técnicas da Sedes repassam aos agentes operadores da ação informações relativas às novas determinações e diretrizes estabelecidas para o Bolsa Escola, na segunda etapa de execução do programa.

Segundo o titular da Sedes, Neto Evangelista, as oficinas são importantes instrumentos de disseminação das informações a respeito da nova fase do programa Bolsa Escola (Mais Bolsa Família), que agora terá gestão compartilhada com todos os municípios maranhenses, atribuindo às gestões municipais maior participação na execução do programa. Para efetivar a parceria na implementação do ‘Bolsa Escola’, a Sedes assinará Termo de Pactuação Técnica com todos prefeitos municipais, em evento a ser realizado nos próximos dias 24 e 25 deste mês.

“A realização dessas capacitações é parte desse processo, para que tenhamos em todo o estado operadores do ‘Bolsa Escola’ cada vez mais informados e aptos a desempenharem suas funções em seus municípios. Abrimos a capacitação para os diretores de escolas públicas municipais porque será através destas instituições que vamos fazer a mobilização das famílias que não receberam o cartão do programa na primeira etapa da ação, portanto, as escolas são peças fundamentais nesse processo”, afirmou Neto Evangelista.

Durante a capacitação, a Sedes apresentou ainda o Sistema de Gestão, Operacionalização e Acesso às Informações do Programa Bolsa Escola (Mais Bolsa Família), nova ferramenta criada pelo Governo do Estado para facilitar o monitoramento da ação via internet.

O sistema permitirá aos operadores terem acesso a todos os dados do programa. Por meio dessa ferramenta, os próprios gestores municipais do programa vão poder, por exemplo, solicitar novos cartões de beneficiários, em caso de extravio, roubo ou outro problema qualquer; fazer registro de denúncias, ter informações sobre a folha de pagamento do Bolsa Escola em seus territórios; identificar estabelecimentos credenciados à venda dos materiais escolares; saber quantas crianças foram atendidas, quantas deixaram de ser beneficiadas, entre outros dados.

Entre as novas ferramentas de acesso às informações e dados do programa estão ainda o site e o aplicativo de celular do Bolsa Escola, por meio dos quais será possível verificar saldos do benefício, fazer desbloqueio de cartões do programa, entre outras operações.

“A escola é o primeiro lugar onde as famílias buscam informação sobre o Bolsa Escola. A capacitação nos proporcionou o conhecimento geral sobre o programa, facilitando nosso trabalho juntos às famílias dos nossos alunos que têm direito ao benefício”, disse Aquiles Berredo, o diretor de escola infantil municipal.

“A capacitação foi essencial para nós, trabalhadores dos CRAs, no sentido de nos munir com as informações essenciais à operacionalização do Bolsa Escola, e, também, saber utilizar as ferramentas disponíveis para acesso de dados do programa”, disse a agente do CRAs do bairro Solemar, Miranilde Silva.