Governo do Estado investe em qualificação profissional no Iema Ribeirãozinho

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está construindo uma unidade vocacional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) no município de Governador Edson Lobão, a 35 quilômetros de Imperatriz. As obras foram iniciadas em novembro do ano passado, com previsão de entrega para os próximos 60 dias.

A ideia é contribuir para a qualificação de mão de obra que atenda ao mercado local, com cursos profissionalizantes voltados para atividades do ramo coureiro. A cidade conta hoje com quatro curtumes, que geram 1.500 postos de trabalho.

O espaço contará com três salas, com 60 m² cada, para treinamentos teóricos e práticos, com capacidade para atender 300 alunos por turno. “Em tempos de crise, ficamos felizes em trabalhar integrando aos esforços das outras secretarias, como a Secti, por exemplo, levando a valorização das vocações regionais por meio da qualificação profissional, ferramenta necessária para a geração de emprego, renda e mais qualidade de vida para todos”, frisou Clayton Noleto secretário de Estado da Infraestrutura.

“Parcerias como essas são boas para todos nós e quem ganha é o povo do Maranhão porque com esse empreendimento estamos gerando emprego e renda, além de formar novos profissionais”, comentou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

Para a aposentada Maria de Lourdes, a chegada da escola com os cursos profissionalizantes é uma oportunidade que os netos terão para se profissionalizar. “Esta é uma oportunidade a mais para quem quer ter uma profissão. Tenho três netinhos e para eles é importante demais porque educação é futuro”, disse.