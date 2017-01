Governo do Estado inicia serviços de recuperação da iluminação da Pedro Neiva de Santana

O Governo do Maranhão iniciou na segunda-feira (16) os serviços de recuperação da iluminação da Avenida Pedro Neiva de Santana, em Imperatriz. O investimento de R$ 3.447.450,30 vai garantir iluminação completa, nos nove quilômetros da rodovia, com estimativa de término para os próximos 135 dias.

A obra inclui a troca dos postes danificados, tubulação, instalação de novos condutores, quadros de comandos e luminárias – todas de LED para garantir maior eficiência e economia de energia elétrica.

Além de interligar João Lisboa, Senador La Rocque, Amarante, Buritirana, Sítio Novo e povoados próximos, a rodovia é o principal acesso de muitos bairros de Imperatriz, como as vilas Redenção e Cafeteira, ao Centro. É também uma das poucas avenidas com espaço apropriado para o passeio de ciclistas e pedestres.

Quem passa pelo local, está contente com a iniciativa. “Agora poderemos usufruir de algo que pagamos, que é a iluminação pública. Essa iluminação é algo que traz muitos benefícios, até para a questão da segurança. Com luz, haverá menos assaltos”, afirma o microempresário, Gilmar Rodrigues.

Para o secretário de Estado da Infraestrutura, a avenida iluminada possibilita outros benefícios. “Recebemos uma obra com vários problemas, de projeto, execução, enfim, passamos a lutar por esta obra, e agora com a empresa iniciando o serviço vamos entregar a obra e teremos que vencer outro desafio, corrigir os problemas de drenagem da rodovia”, explicou Clayton Noleto.

Noleto acrescentou que iluminar a via é uma das metas da secretaria desde o início da gestão do governo Flávio Dino. A licitação foi aberta duas vezes no passado, porém as empresas vencedoras do processo acabaram desistindo. Então, foi realizado um convênio com a prefeitura de Imperatriz para execução da obra. Agora, o objetivo é entregar para a população a obra com qualidade para garantir a comodidade e a segurança dos usuários da rodovia.