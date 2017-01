Governo do Estado inaugura CRAS em Igarapé do Meio

Representando o governador Flávio Dino, o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio Jardim, inaugurou, nesta sexta-feira (6), um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS no município de Igarapé do Meio, localizado na baixada maranhense. A obra, com investimentos de mais de R$ 372 mil reais, vai beneficiar cerca de 500 famílias com serviços de proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

A inauguração do novo CRAS em Igarapé do Meio integra o extenso programa do Governo do Maranhão que visa ampliar os serviços de assistência social no Estado, assegurando apoio e direitos a quem historicamente sempre esteve excluído. O projeto de expansão dos serviços executados pelos CRAS e CREAS é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes).

Durante a inauguração, Jardim falou que o Maranhão tem se aperfeiçoado a cada dia na política de assistência social e que todo esse trabalho é atribuído ao olhar sensível do governador Flávio Dino para com a população.

“Com a entrega dessa obra, o Governo do Estado oferece para os igarapeenses as melhores instalações para execução do serviço de proteção e atendimento integral da família, que vai prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, promover ganhos sociais e materiais às famílias e ampliar o acesso da população aos programas e serviços socioassistenciais”, destacou o secretário Márcio Jardim.

O prefeito de Igarapé do Meio, Almeida Sousa, agradeceu o governador Flávio Dino pela construção do CRAS no município e ressaltou a alegria de toda população em ver um sonho antigo realizado. “Estamos agradecidos. Com o CRAS, as famílias de Igarapé do Meio são beneficiadas com serviços essenciais, que contribuem não somente para a política social do município, mas também para o desenvolvimento de toda região da baixada. O povo igarapeense vê um sonho antigo concretizado”, disse Almeida Sousa.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Garcia, a chegada do equipamento representa melhoria de condições e qualidade dos serviços que serão ofertados em Igarapé do Meio. “A chegada do CRAS representa um avanço para o município. Faremos o acompanhamento integral das famílias, com um local adequado para promoção dos serviços”, enfatizou Ana Paula Garcia.

Beneficiada com a inauguração do CRAS, a aposentada Maria José Silva, 70 anos, ficou emocionada com a estrutura do novo Centro de Referência. “Agora temos um local digno para o atendimento do povo. Com esse novo prédio, a gente se sente acolhido, valorizado e cidadão de verdade”, comentou a idosa, que vai participar das atividades de assistência social voltada para a terceira idade.

Ao todo, o projeto de expansão do serviço desenvolvido pelos Centros contempla a construção de 159 equipamentos do gênero. Os prédios construídos e mobiliados pelo Governo do Estado são dotados de toda a estrutura para garantir o atendimento adequado e com qualidade aos usuários.