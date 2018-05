Governo do Estado garante nova etapa do Mais Asfalto para Caroatá

O governador Flávio Dino recebeu, nesta quarta-feira (02), no Palácio dos Leões, o prefeito da cidade de Coroatá, Luís da Amovelar Filho, para tratar das ações desenvolvidas na cidade.

“Saímos daqui mais motivados por saber que o governador tem um carinho especial por toda Coroatá. Falamos aqui sobre demandas no tocante da infraestrutura, da cidadania e da melhoria da vida de todos os moradores do nosso município. Levamos dessa reunião a confirmação da ida do Mais Asfalto para recuperar ruas e avenidas da nossa Coroatá”, conta o prefeito Luís Filho.

Ainda durante a reunião, o prefeito Luís Filho, fez questão de citar algumas das ações da gestão estadual que já chegaram à cidade de Coroatá.

“A cidade já recebeu inúmeras ações do Governo do Estado. Temos a reconstrução de escolas que nunca tinham passado por nenhum tipo de reforma, temos CRAS, Centro de Hemodiálise e IEMA sendo construídos. Além do Hospital e Delegacia levados pelo Governo do Estado para Coroatá”, afirma o prefeito.

A reunião também contou com a participação do deputado Federal, Rubens Pereira; do ex-prefeito de Coroatá, Luís da Amovelar; do secretário de Articulação Política de Comunicação, Ednaldo Neves; e da ex-deputada, Cleide Coutinho.