Governo do Estado encerra apresentação da 1ª Cantata Natalina formada por detentos de São Luís

O Espigão Costeiro, localizado na Ponta d´Areia, foi o local escolhido para encerrar, no final da tarde de domingo (25), a série de apresentações dos vocais “Plenitude” e “Verbo da Vida”, formado por detentos do Complexo Penitenciário São Luís. O espetáculo é resultado da 1ª Cantata Natalina da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realizada pelo Governo do Maranhão.

Essa foi a terceira exibição dos internos, que se apresentaram, ainda, na Praça Dom Pedro II e no Convento das Mercês, ambos situados no Centro Histórico da Cidade. O evento no Espigão, não muito diferente dos outros dias, foi marcado pelo comparecimento do público e também pela emoção, devido, principalmente, à presença de familiares dos custodiados.

“Acaba sendo muito intenso porque os internos se entregam ao momento e também devido à presença dos familiares que contribuem para que tudo fique mais humano, mais emocionante. A inciativa, sem dúvida, coopera para a reintegração social e para o resgate e fortalecimento do vínculo familiar”, destacou a secretária adjunta de Atendimento e Humanização da Seap, Odaíza Gadelha.

O vocal “Plenitude”, por exemplo, é formado por 25 detentos da Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) São Luís 2. Já o vocal “Verbo da Vida” é integrado por 24 mulheres que cumprem pena na UPR Feminina. Para as exibições, eles ensaiaram três horas diárias durante 15 dias.

O maestro dos vocais, o detento Marcelo Ferreira dos Santos, de 29 anos, falou sobre a importância de participar desse projeto. “Eu me sinto honrado em participar desse projeto. Nunca tinha passado pela minha cabeça ser escolhido para reger um vocal, e, para mim, está sendo uma satisfação muito grande”, afirmou.

Apresentação

Com o repertório na “ponta da língua”, os internos iniciaram a apresentação cantando a música “Vem, tá chegando o Natal”. Regidos pelo maestro Marcelo Ferreira, os detentos deram continuidade ao espetáculo cantando “Bate o sino”. A cada apresentação feita pelos custodiados, o público respondia com aplausos.

“É muito bom ver que as pessoas estão recebendo bem essa nossa iniciativa. Os aplausos incentivam bastante os internos e também a nós que coordenamos essa proposta maravilhosa de fortalecermos as ações de ressocialização do Governo”, pontuou a supervisora de Assistência Religiosa da Seap, Carla Dutra.

Em média, cada espetáculo durou uma hora. Na ocasião, os internos cantaram ainda “Quero ver” e “Então é Natal”. Para encerrar a apresentação, eles cantaram a música evangélica “Quero descer”. Ao todo, foram cinco canções apresentadas pelos apenados.

“O foco maior desse projeto é a reintegração social desses homens e dessas mulheres, conceder a eles uma oportunidade de mudança por meio do trabalho, do estudo, de ações religiosas e por meio de todas as outras assistências que integram a Lei de Execuções Penais têm sido prioridade nessa gestão”, enfatizou o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira.