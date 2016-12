Governo do Estado concluirá obras na Forquilha em janeiro

Com serviços de drenagem em estágio avançado e parte das ruas já pavimentadas, a obra de revitalização no bairro da Forquilha está dentro do cronograma previsto pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). O projeto inclui serviços de drenagem profunda, construção de calçadas, meio-fio e sarjeta, pavimentação e reordenação do trânsito, com um investimento de R$ 8,4 milhões.

A obra do Governo do Estado faz parte do programa ‘Mais Asfalto’ e já realizou a drenagem profunda em ruas da região que ficavam alagadas em época de chuvas. Entre elas, a rodovia MA-202, a Estrada da Maioba, que já recebeu rede de canalização profunda e pavimentação, e já está liberada para o trânsito.

Atualmente, equipes estão trabalhando na realização de serviços de sarjeta e meio-fio e outra parte dos trabalhos será retomada em janeiro, após o recesso de fim de ano. A obra completa vai modificar a circulação de veículos na rotatória da Forquilha, acabando com os congestionamentos em uma das áreas da Região Metropolitana onde o trânsito era mais complicado. “O projeto em execução no bairro da Forquilha representa um grande impacto positivo para milhares de pessoas, já que esta área é um dos mais utilizados pontos de interligação entre os municípios da Ilha”, afirma o Secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

A obra é uma parceria com a Prefeitura de São Luís, que fez o projeto de reordenamento do trânsito e também está revitalizando a iluminação pública na região.

A conclusão do projeto está prevista para o final do mês de janeiro. No bairro Sítio São Raimundo, que fica entre as rodovias MA-201 e MA-202, as ruas e travessas já foram pavimentadas, na área conhecida como Forquilhinha, que também recebeu rede de drenagem para impedir os alagamentos.