Governo do Estado apresenta calendário extra de exames do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) lançou no sistema, na sexta-feira (13), o calendário extra de exames para todas as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do estado. O calendário havia sido entregue ao Sindicato das Autoescolas do Maranhão (Sindauma) no dia 11 deste mês.

O calendário extra foi elaborado com o objetivo de ampliar as condições de conclusão do processo de habilitação aos candidatos que abriram cadastro para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2016. De acordo com o prazo dado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os candidatos que começaram o curso no ano passado têm até 31 de janeiro para terminarem o processo sem a necessidade de fazer aulas no simulador de trânsito.

“Recebemos das mãos da coordenadora de Habilitação do Detran, Nazaré Nunes, o calendário extra e publicamos no site para conhecimento de todos. Além disso, enviamos e-mails com a informação para todas as autoescolas do estado”, informou o presidente do Sindauma, Ramir Ribeiro.

“As vagas foram colocadas no sistema na sexta-feira e, no mesmo dia, várias autoescolas já começaram a preenchê-las. Vale lembrar que o calendário abrange todas as 15 Ciretrans e em São Luís, Imperatriz e Caxias teremos bancas de examinadores fixas para realizar provas todos os dias”, explicou a diretora-geral do Detran, Larissa Abdalla.