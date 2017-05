Governo do estado abre credenciamento para oferta de transporte escolar indígena

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está realizando o credenciamento de pessoas física e jurídica especializadas no fornecimento de transporte escolar a estudantes indígenas da Rede Estadual de Ensino. O credenciamento iniciou na última sexta-feira (5) e prosseguirá até , para atender estudantes indígenas de municípios pertencentes às Unidades Regionais de Educação (UREs) de Barra do Corda, Imperatriz, Santa Inês e Zé Doca.

Os serviços deverão ser executados por meio de ônibus urbanos com capacidade mínima de 32 passageiros, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o calendário escolar, conforme demanda nos municípios e/ou regiões regionais.

“O credenciamento para a oferta do transporte escolar indígena reafirma os pilares de governança do governo Flávio Dino dentro da área educacional, que é a transparência e a oferta de uma educação pública de qualidade, garantindo direitos aos estudantes da educação escolar indígena. Esta é mais uma ação fruto das diversas rodadas de diálogo entre o governo do estado e os diferentes povos indígenas do Maranhão”, destacou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

O edital pode ser visualizado no site da Secretaria de Estado da Educação (http://www.educacao.ma.gov.br/editais/). A documentação para o credenciamento deve ser entregue na sede da Seduc (Rua Conde d’Eu, nº140, Retiro , bairro Monte Castelo, em São Luís), das 8h às 12h.