Governo divulga resultado parcial do ‘Cidadão do Mundo’

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), divulgou nesta segunda-feira (16) em seu site oficial (www.secti.ma.gov.br), o resultado parcial dos estudantes aprovados pelo programa “Cidadão do Mundo”. O programa oferta aos jovens maranhenses de 18 a 24 anos intercâmbio com a oportunidade de passar três meses em outros países aprendendo o idioma local e fortalecendo os vínculos culturais com todas as despesas pagas pelo governo.

“Esta é a segunda edição do programa. O objetivo fundamental desta ação do governo, coordenada pela Secti, é democratizar o acesso e a oportunidade de intercâmbio internacional aos estudantes que são egressos da escola pública. É um marco por ser o primeiro programa de intercâmbio internacional do Governo do Estado para os estudantes maranhenses”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

Ao todo, 156 jovens compõe o resultado parcial, sendo: selecionados, não selecionados e excedentes para 70 vagas. Os estudantes são alunos egressos do ensino médio da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais ou a fundação sem fins lucrativos. São 30 vagas para inglês, 30 para espanhol e 10 vagas para francês. Os futuros intercâmbistas seguem para Canadá e Argentina. O resultado final será divulgado na próxima segunda-feira (23).

