Governo divulga resultado final do seletivo para professores e gestores do Iema

O Governo do Estado divulgou na quarta-feira (1°) o resultado final dos candidatos aprovados após fase recursal dos seletivos para professores da Base Técnica (Edital Iema nº13/11/2016) e para Gestor Geral, Gestor Auxiliar com função Pedagógica, Gestor Auxiliar com função Administrativo-Financeira, Secretário Escolar, Atendimento Educacional Especializado e Intérprete de Libras (Edital IEMA nº 14, de 11/10/2016). Os interessados podem consultar a lista no site da Fundação Sousândrade nos endereços www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br.

Foram ofertadas quatro vagas para Gestor Geral, quatro para Gestor Auxiliar com função pedagógica, quatro para Gestor Auxiliar com função administrativa financeira. As vagas são distribuídas entre as unidades Axixá, Coroatá, São José de Ribamar e Timon. Para função de Secretário Escolar foram oferecidas 35 vagas. São cinco vagas para cada unidade – Axixá, Coroatá, Bacabeira, Pindaré Mirim, São José de Ribamar, São Luís e Timon. Para professor são 79 vagas distribuídas dentre diferentes disciplinas e para todas as unidades.

As Unidades Plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) de Timon, Coroatá, Axixá, e São José de Ribamar serão inauguradas em março, as de São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim, entregues ano passado estão em pleno funcionamento. “O processo seletivo representa oportunidade de trabalho na instituição educacional mais inovadora criada pelo governo Flávio Dino para garantir ensino profissionalizante de tempo integral”, disse o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Jhonatan Almada, a que o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) está vinculado.

Os candidatos classificados serão convocados para atuar nas Unidades do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) de São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim, que já estão em funcionamento há um ano, e nas de Coroatá, Axixá, Timon e São José de Ribamar que devem ser inauguradas em março. Os classificados no seletivo irão operar no Iema de sua escolha no ato da inscrição no edital.

As aulas serão iniciadas no dia 6 de março. “O resultado está sendo homologado e após esse processo estaremos entrando em contato com os professores para participar da formação inicial onde será apresentado o modelo de gestão e de ensino do Iema. A formação está marcada para acontecer entre os dias 21 a 23 de fevereiro em local ainda ser definido”, informou o pós-reitor Ensino, Elinaldo Silva.