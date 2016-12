Governo divulga resultado final do programa “Iema no Mundo” 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), divulgou na tarde desta segunda-feira (26) o resultado final com os nomes dos selecionados no âmbito do programa “Iema no Mundo”. A última etapa do processo – o teste de nivelamento em espanhol e inglês – foi realizada no início da segunda quinzena de dezembro.

A iniciativa tem como objetivo principal disponibilizar seis vagas que serão divididas entre os alunos do primeiro ano do Iema de São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim, propiciando a esses alunos uma vivência no idioma estrangeiro, conhecimento em outro sistema educacional, estabelecer relações com estudantes de outros países e estimulá-lo a concluir o ensino médio e seguir a carreira acadêmica ou profissionalizante.

Por meio do programa, alunos do Iema poderão cursar um semestre de high school na Argentina e Canadá com todas as despesas pagas pelo governo. A iniciativa tem a parceria da empresa de intercâmbio Via Mundo.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, a expectativa é que em 2017 possamos inaugurar no Maranhão o intercâmbio de ensino médio no exterior. “Uma iniciativa pioneira no Estado, o ensino do high school com financiamento público. Pela primeira vez teremos um projeto que atue nesta área e no âmbito do Iema, que é a grande novidade institucional criada pelo governo Flávio Dino, com objetivo de alavancar a qualidade da formação da juventude maranhense”, disse.

O pró-reitor de Ensino do Iema, Elinaldo Soares, destacou a iniciativa inédita do governo. “Esta é a primeira vez que estudantes da rede pública têm oportunidade de participar de um high school que com certeza irá impactar de forma positiva em sua formação profissional. Os estudantes poderão desenvolver um segundo idioma de forma sólida, bem como conhecer novas culturas e adquirir novas experiências”, disse o pró-reitor.

Para a seleção dos alunos foram definidos alguns requisitos que ficaram disponíveis no edital. Entre eles o aluno estar regularmente matriculado no primeiro ano de uma das unidades plenas do Iema, ter obtido, ao longo de 2016, notas iguais ou maiores que oito em todas as disciplinas da Base Nacional Comum e possuir 98% de frequência no primeiro semestre deste ano.

Confira o resultado final aqui!