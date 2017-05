Governo divulga resultado final da prova de títulosdo concurso para Procurador do Estado

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), divulgou, nesta -feira (03), o resultado final da prova de títulos, última etapa do concurso para o cargo de Procurador do Estado de Classe. A relação dos aprovados por ordem alfabética está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, no endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br.

O concurso para o preenchimento de 30 vagas na Procuradoria Geral do Estado (PGE), é destinado a bacharéis em Direito, com número de inscrição devidamente comprovada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O vencimento do cargo é de R$ 19.955,40 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ao todo, 5.949 candidatos se inscreveram no certame, que contou com 4 etapas:prova escrita objetiva, prova escrita subjetiva, prova oral e avaliação de títulos.