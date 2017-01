Governo divulga resultado do concurso ‘Escolas Sustentáveis’

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou o resultado do Concurso ‘Escolas Sustentáveis’, realizado por meio de parceria entre o Governo do Maranhão e o Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, com o objetivo de estimular ações e projetos que favoreçam a transformação do ambiente escolar, visando à sustentabilidade socioambiental.

O concurso compreendeu duas modalidades: projeto e texto. Na modalidade produção textual envolveu as categorias poema – para alunos do Ensino Fundamental-, e texto dissertativo-argumentativo, para alunos do Ensino Médio. Cada escola pôde inscrever mais de um projeto por meio do coordenador do projeto. Já para os alunos, cada um pôde inscrever apenas um texto.

Uma Comissão Julgadora Estadual selecionou 11 projetos e 11 textos finalistas, sendo dois na categoria poema e nove na categoria texto dissertativo-argumentativo, contemplando escolas das redes municipal e estadual.

A premiação do concurso será realizada no dia 16 de fevereiro, em solenidade no auditório do Fórum Desembargador Sarney Costa, na capital maranhense. No total serão premiados 33 participantes sendo: alunos (11), coordenadores de projetos (11) e gestores escolares (11) de 18 escolas em 12 Unidades Regionais de Educação (URE’s).

Serão distribuídos R$ 38,5 mil em prêmios, sendo: R$ 2 mil para cada gestor da escola onde o projeto foi desenvolvido, R$ 1 mil para o professor/coordenador de cada projeto e R$ 500,00 para cada estudante autor de textos vencedores do concurso.

A lista com nomes dos vencedores está disponível no site da Seduc, no endereço eletrônico: www.educacao.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado de 19 de janeiro de 2017.