Governo divulga resultado da prova objetiva do seletivo para os Centros de Educação Integral 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta terça-feira (03), o resultado da Prova Objetiva do Processo Seletivo Interno nº 010/2016, destinado aos profissionais que atuarão nos Centros de Educação Integral do Estado. Após a análise dos recursos interpostos, foram classificados 63 gestores e 375 professores. A lista nominal está disponível em: www.educacao.ma.gov.br

Realizada no dia 21 de dezembro, a prova objetiva para gestor escolar e professores foi a 1ª fase do processo seletivo. Os candidatos que obtiveram o mínimo de 20 pontos no teste estão aptos para a segunda fase do certame, que é a análise de títulos e experiência profissional.

Nesta segunda fase, os candidatos deverão enviar, a partir desta quarta-feira (4) até 23h59 de sexta-feira (6), a documentação, títulos e comprovação de experiência profissional, bem como a ficha de inscrição assinada pelo candidato e Laudo Médico (caso o candidato seja pessoa com deficiência),todos digitalizados e, em anexo, para o e-mail: proein@professor.ma.gov.br, conforme o item 7 do Edital 10/2016.