Governo divulga lista de classificados na pré-matrícula para escolas de ampla concorrência

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, na manhã desta segunda-feira (9), no site do órgão (www.educacao.ma.gov.br), a lista nominal dos estudantes classificados na pré-matrícula para escolas de ampla concorrência. Os estudantes devem comparecer à escola que optaram, munidos de seus documentos, a partir desta segunda até sexta-feira (13), para efetivar sua matrícula. Após essa fase, caso ainda persistam vagas será gerada uma nova lista seguindo a ordem de excedentes.

Neste ano, o processo seletivo para ingresso de alunos na 1ª série do Ensino Médio em escolas onde, historicamente, há maior procura pelas vagas, se tornou mais democrático. Os estudantes que optaram por essas escolas – ao todo são sete unidades localizadas em São Luís, Imperatriz e Caxias -, foram classificados de acordo com o desempenho até o terceiro bimestre do 9º ano.

De acordo com o regulamento, o estudante foi avaliado pela média geral da carreira escolar do 9º ano até o terceiro período/bimestre, média dos três primeiros bimestres de Língua Portuguesa, dos três primeiros bimestres de Matemática e o número de faltas nos três primeiros bimestres no componente curricular Língua Portuguesa.

O seletivo foi realizado para as escolas: Liceu Maranhense, C.E. Paulo VI, C.E. Joao Francisco Lisboa, C.E. Domingos Vieira Filho e C.E Manoel Beckman (em São Luís); em Imperatriz – C.E. Graça Aranha; e em Caxias – C.E. Thales Ribeiro Goncalves. Ao todo foram ofertadas 3.520 vagas.

O estudante só terá sua matrícula validada na escola com a entrega da documentação. Caso sejam detectadas inconsistências nos dados fornecidos ou a omissão de informações requeridas, o estudante terá sua pré-matrícula cancelada, e poderá aguardar uma segunda chamada.