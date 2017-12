Concurso so Detran tem cotas para negros, e pessoas com deficiência

Divulgado nesta sexta-feira (1º) pelo Governo do Maranhão, o concurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) tem cotas para negros e pessoas com deficiência. São disponibilizadas 170 vagas para provimento dos cargos de Assistente de Trânsito (nível médio) e Analista de Trânsito (nível superior).

Serão reservadas aos candidatos negros no mínimo 20% das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, na forma da Lei Estadual nº 10.404/2015 e do Decreto Estadual nº 32.435/2016.

O interessado deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Às pessoas com deficiência, serão reservadas 5% das vagas existentes que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do concurso. O candidato deverá declarar no ato da inscrição ser pessoa com deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição e que deseja concorrer às vagas reservadas.

O edital também prevê isenção do pagamento da taxa de inscrição para o cidadão que comprovar estar desempregado, for doador de medula óssea e doador regular de sangue amparado pela Lei Estadual nº 10.338/2015 ou tiver prestado serviços no período eleitoral, nos termos da Lei Estadual nº 10.698/2017.

Inscrições

Os interessados deverão se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas, no endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 11 de dezembro de 2017 às 14h do dia 18 de janeiro de 2018 (horário de Brasília).

Provas

As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís, conforme opção indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição via Internet, com previsão de aplicação para o dia 18 de março de 2018, nos seguintes períodos: matutino, para o cargo de Assistente de Trânsito e vespertino, para o cargo de Analista de Trânsito.

A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgadas por meio de Edital de Convocação para as Provas, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas e através de Cartões Informativos que serão encaminhados aos candidatos por e-mail. Por isso é fundamental que o endereço eletrônico do candidato conste no Formulário de Inscrição de forma correta.