Governo discute planejamento para Manutenção de Rodovias e a construção dos Núcleos de Educação Integral 

A sexta-feira (27) foi marcada por uma série de reuniões na Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). A primeira com as empresas responsáveis pelas Obras de Manutenção nas Rodovias Estaduais para discutir as metas e o planejamento de trabalho. A segunda reuniu as empresas que venceram as licitações para a construção de sete Núcleos de Educação Integral que serão implementados no Estado.

O Secretário Clayton Noleto explicou a importância das reuniões com as empresas vencedoras nos processos de licitação. “Nós temos feito um esforço muito grande na secretaria de infraestrutura para que todas as obras tenham um plano de trabalho, um cronograma e sejam entregues, beneficiando as comunidades. Uma etapa importante é sentar com essas empresas responsáveis pelas obras e explicar nossa forma de trabalhar, explicar que temos o acompanhamento do cumprimento dos calendários para que não tenham atrasos, ouvi-las também sobre eventuais dificuldades para saber como podemos ajudar, dando mais celeridade nos processos de construção dessas obras”.

O Maranhão possui 338 trechos de rodovias. Em 2016 mais de 3 mil quilômetros de rodovias estaduais receberam serviços de manutenção. Mantendo o compromisso de oferecer uma malha viária de qualidade para o tráfego de veículos o governo definiu metas para as empresas que realizam esse serviço. Entre elas está o desafio de manter as rodovias funcionando, nenhuma cidade deve ficar isolada por cortes causados por erosões, problemas em pontes, principalmente no período chuvoso. Para isso ficou definido que as empresas precisam ter ações preventivas como a contratação de técnicos para percorrer as rodovias verificando as condições de tráfego a cada 30 dias descrevendo o volume de buracos, necessidade de roço, meio fio, pontes quebradas. Como esse ano a previsão é que o volume de chuvas aumente 40% em relação ano anterior essas verificações deverão acontecer durante o período chuvoso a cada 10 dias.

O Secretário de Estado da Infraestrutura também solicitou ações emergenciais com respostas rápidas quando necessário. As empresas estarão com equipes de prontidão para agir priorizando o restabelecimento do tráfego em tem hábil quando exigidas. A fiscalização desses trabalhos será ampliada com novas equipes para acompanhar as etapas dos serviços em campo. O Maranhão foi dividido em 11 regionais para facilitar o alcance de aproximadamente 7 mil quilômetros de rodovias estaduais que estão sobre a responsabilidade de manutenção e conservação fazendo o acompanhamento permanente e identificando possíveis demandas e necessidades.

No diálogo foram identificadas as responsabilidades contratuais tanto de monitoramento, acompanhamento permanente e execução das rodovias. “Logo após a identificação dessas necessidades de forma proativa, ativa e preventiva vamos promover as intervenções emergenciais de roço, capina, recapeamento asfáltico, recuperação de cabeceira de ponte, de ponte e também nas ações emergenciais. Existem casos que as chuvas torrenciais resultam em erosões, sistemas de drenagem que não funcionam com risco de cortes de rodovias e a determinação do Governador Flávio Dino é muito clara, de que nós não vamos permitir que nenhuma rodovia se torne intransitável, que seja feito sempre um trabalho firme e efetivo”.

Construção dos Núcleos de Educação Integral

A segunda reunião foi para nivelar o cumprimento de prazo da construção de mais sete Núcleos de Educação Integral no estado do Maranhão nos municípios de Santa Inês, Vargem Grande, Codó, Viana, Açailândia, Zé Doca e Santa Luzia. Serão investidos R$ 5,5 milhões em cada unidade beneficiando aproximadamente 25 mil estudantes da rede pública estadual e das redes municipais.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, os núcleos serão construídos especialmente para o desenvolvimento de atividades complementares aos componentes curriculares da escola regular, nos quais os estudantes poderão desenvolver diversas atividades artísticas, esportivas, de laboratórios, reforço escolar, entre outras. “A construção dos núcleos é mais uma demonstração do governador Flávio Dino com a educação maranhense. São importantes projetos que beneficiarão não somente os alunos da rede pública estadual, mas também estarão de portas abertas para atender alunos das redes municipais. Eles vêm para somar com outros dois que estão em construção em Pinheiro e Barra do Corda. Por isso a Rede Estadual de Ensino do Maranhão deu um importante salto na oferta de educação em tempo integral, com a construção dos Iemas, dos Centros de Educação Integral e com os núcleos, que chegam para somar e oferecer mais oportunidades aos estudantes maranhenses”, enfatizou Felipe Camarão.

As obras foram iniciadas com sondagem e topografias em cada município. De acordo com o planejamento de serviços apresentados durante a reunião, na próxima segunda (6), todas as empresas devem iniciar a fase de terraplanagem. O prazo de realização das obras é de 12 meses. O projeto foi novamente analisado. A construção em 8 blocos destinará espaços que estimulem o ensino aprendizagem como Laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia para a prática das teorias, Biblioteca, Sala do Grêmio, Sala de Idiomas, Artes, Artes Marciais, Auditório, Anfiteatro, Camarins e Quadra Poliesportiva Coberta.

O projeto foi parabenizado pelas construtoras que demonstraram interesse em participar de mais essa etapa de ampliação da educação no estado. “Nossa empresa fez um estudo prévio no projeto, estamos preparados para a obra. Acredito que a comunidade vai gostar do resultado”, disse Gustavo Palácio, Diretor da Ergus Engenharia, empresa responsável pelas obras em Santa Inês, Santa Luzia e Viana.

Para que a obra aconteça dentro do prazo determinado, os representantes de cada empresa se comprometeram a entregar relatórios periódicos e a equipe da Sinfra irá acompanhar cada etapa oferecendo condições de trabalho. O representante da empresa B.N Almeida, responsável pela construção dos Núcleos em Codó e Zé Doca aprovou a reunião. “É um projeto grandioso e o mais importante é a demonstração de organização desde o começo do projeto. O fato do contratante ter chamado as empresas contratadas para nivelamento dos cumprimentos de prazo, qualidade, enfim de fechar as coisas no tempo certo é fenomenal. Todos irão ganhar”. Disse Almeida.

Os Núcleos de Educação Integral fazem parte de um modelo de transição entre a educação regular e o ensino em tempo integral, e serão construídos para atender estudantes de diversas escolas das regiões contempladas, que poderão exercer atividades no contra turno.