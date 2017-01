Governo discute com professores edital que visa atrair doutores para o Maranhão

O Governo do Estado deve lançar, em fevereiro, edital com a oferta de 15 bolsas de pesquisas voltadas para recém-doutores, do Maranhão e do Brasil, que queiram pensar projetos voltados para o desenvolvimento do estado e do país. Os recém-doutores selecionados por meio do edital irão atuar nas Universidades Estadual (Uema) e Federal (UFMA) do Maranhão e na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul).

Nesta segunda-feira (30), o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, e o presidente da Fundação de Amparo e ao Desenvolvimento do Maranhão (Fapema), Alex Oliveira, reuniram professores de programas de pós-graduação da UFMA, Uema e Uemasul para discutir a elaboração do Edital de Apoio às Pesquisas Voltadas ao Desenvolvimento: Ignácio Rangel. O evento contou com as participações da diretora Científica da Fapema, Silvane Magali, e dos consultores da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Raimundo Palhano, e o professor titular de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Paula.

A partir dos projetos, a Secti deverá criar um Centro de Desenvolvimento de Pesquisa no Maranhão atrelado à questão do desenvolvimento socioeconômico do estado e do Brasil focado nos eixos da educação, economia e ciência e tecnologia. A idéia é articular através de professores, pesquisadores visitantes, recém-doutores, um grande grupo de pensamento que possa discutir o desenvolvimento e pensar caminhos e soluções para resolver os principais gargalos que existem tanto no Maranhão quanto no Brasil.

“O sentido do projeto é convidar a intelectualidade para discutir o desenvolvimento do Maranhão e do Brasil. As pesquisas não serão somente sobre o Maranhão, mas como a partir do Maranhão podemos pensar o desenvolvimento do país”, explicou o secretário Jhonatan Almada durante a abertura da Oficina de Planejamento e Participação Popular realizada no auditório da Fapema. O objetivo da oficina foi buscar junto aos professores de pós-graduação contribuições para o edital.

Os pesquisadores que vão atuar no projeto terão como inspiração o pensamento de Ignácio Rangel, maranhense consagrado nacionalmente no âmbito da economia e que poderá inspirar as pesquisas e produções dos recém-doutores. O projeto terá a duração de 12 meses. Como resultado do trabalho, os participantes deverão apresentar três seminários parciais, 30 artigos científicos, 15 relatórios de pesquisa e dois livros coletivos reunindo os resultados das pesquisas, além de um seminário final reunindo as experiências alcançadas no projeto.

“A idéia é articular através de professores pesquisadores visitantes, recém-doutores, um grande grupo de pensamento que possa discutir o desenvolvimento a partir da experiência maranhense colocando em relação com o contexto nacional”, destacou o diretor presidente da Fapema, Alex Oliveira.

No âmbito da Secti, as pesquisas irão contribuir para instituição do Centro Ignácio Rangel de Estudos do Desenvolvimento que irá abrigar as pesquisas. “A idéia é produzir aqui esse centro de pensamento e reunir os trabalhos que já temos produzidos por maranhenses e a contribuição de pesquisadores de outros estados e que tenham interesse também em fazer essa discussão”, disse Jhonatan Almada.

MAIS QUALIFICAÇÃO

A diretora Científica da Fapema, Silvane Magali, explicou que o Edital está dentro da linha ‘Mais Qualificação’, que visa estimular estudantes e pesquisadores maranhenses por meio de bolsas de estudos e do Programa Pesquisando, que está focado na qualificação e no estímulo profissional dos pesquisadores. Para o professor Luiz Fernando de Paula, da UERJ, a iniciativa do Governo do Maranhão de lançar o edital é inovadora e mostra a preocupação em promover o desenvolvimento do estado e em contribuir para superação da crise brasileira. “O Maranhão está de parabéns pela iniciativa”, disse.

O professor Raimundo Palhano disse que o principal objetivo do projeto é produzir contribuições para o enfrentamento da crise de desenvolvimento que se tem no Maranhão e no Brasil. “A partir dos projetos surgirão idéias e propostas para superação dos grandes desafios para o desenvolvimento maranhense e do Brasil”.