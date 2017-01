Governo discute com gestores municipais reforma de praças esportivas no interior do estado

Com o intuito de ampliar o acesso ao esporte, o secretário de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), Márcio Jardim, vem dialogando com gestores municipais sobre o fomento do desporto em todo Maranhão. Nesta semana, Jardim recebeu os prefeitos de Itapecuru-Mirim e Santa Luzia do Paruá para discutir projetos, construção e reforma de praças esportivas.

Durante o encontro, o prefeito de Itapecuru-Mirim, Miguel Lauand, falou sobre a importância de uma reforma no Estádio Municipal Rodolfão. “Encontramos o Rodolfão abandonado pela última gestão. Há quatro anos que a população pede socorro e nenhuma ajuda é dada. Conhecemos o excelente trabalho que o Governo do Estado vem realizando em todo Maranhão e vimos em busca de parceria para realizar um sonho antigo dos itapecuruense”, comentou Lauand.

O prefeito de Santa Luzia do Paruá, José Plácido de Holanda, tratou sobre convênios na área do esporte, Caravana Mais Esporte e Lazer, e reforma do Estádio Antonio Dorgival Marinho. “É perceptível que o esporte maranhense está passando por mudanças. Estamos analisando, junto ao secretário Márcio Jardim, melhorias para as praças esportivas e apoio aos atletas luzienses”, destacou.

“O esporte é uma das principais ferramentas de socialização, capaz de despertar bons valores humanos, como a amizade, o coletivismo, a fraternidade e o pleno exercício da cidadania, fatores para promover a paz. Por isso, nos empenhamos ao máximo para dialogar com os gestores municipais, receber as demandas locais e, assim, como contribuir de forma significativa, no que for possível, para o desenvolvimento do esporte maranhense”, disse Márcio Jardim.