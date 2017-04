Governo difunde e populariza a ciência no Maranhão com lançamento do programa “Luminar: Caravana da Ciência”

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), lançou no município de Conceição do Lago Açu, distante da capital 365 km, o maior programa de difusão e popularização da ciência e tecnologia de toda história do estado. O programa “Luminar: Caravana da Ciência”, que leva as oficinas de robótica, games, astronomia e eletricidade básica nas escolas públicas, e que este ano abriga também as oficinas de paleontologia/arqueologia e de matemática, além da exibição do Planetário.

A solenidade de lançamento aconteceu no Centro de Ensino Eliezer de Jesus Matos e contou também com a presença de alunos do Centro de Ensino Manoel de Nazaré dos Santos.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, existe uma grande alegria em lançar o programa no município de Conceição do Lago Açu. “Esta cidade é muito especial, mesmo com as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo, Conceição do Lago Açu é sinônimo de força e o governo quer mostrar que ela tem potencial para reverter todas essas adversidades valorizando a interiorização e a descentralização do programa, que tem como foco principal as crianças dos nossos municípios”, disse o secretário, reiterando que, além de popularizar a ciência, o Luminar deseja despertar vocações científicas e possibilitar à sociedade mais conhecimento nessa área.

Representando o prefeito de Conceição do Lago Açu, Alexandre Lavepel, o procurador-geral do município, Robson Jânio, destacou que é um momento único. “Saber que nosso município está sediando a abertura de um evento em uma comunidade que é muito vulnerável às mazelas sociais para nós significa avanço. Saber que Conceição do Lago Açu tem construído uma história bonita envolvendo a juventude em tudo que pode para nós é uma grande satisfação”, relatou.

“Ficamos muito felizes em colher os primeiros frutos desta parceria, é muito importante observar que o Governo do Estado se preocupa e é sensível às causas dos municípios. Nos enche de alegria esse lançamento aqui em Conceição do Lago Açu, sabemos que é somente o ponta pé inicial para outras coisas boas que virão, estamos muito contentes”, contou o secretário municipal de Juventude, Ciência e Tecnologia, Eduardo Lustrosa.

A diretora do Centro de Ensino Eliezer de Jesus Matos, Keily Cristine, ressaltou que é uma honra ceder a escola para o lançamento do edital e para as oficinas. “É um prazer ver essa aproximação da ciência e tecnologia com os nossos jovens, conhecemos as oficinas e sabemos que essa parceria é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, só temos a agradecer”, destacou.

O estudante Carlos Eduardo Maia, participou da oficina de Astronomia e relatou sua experiência. “Gostei muito, pois pude adquirir muito mais conhecimento. Tinha muita curiosidade sobre os planetas. Achei muito interessante o governo começar este ano o programa pelo nosso município, nunca tínhamos recebido uma oportunidade dessa, tenho certeza que meus colegas ficaram entusiasmados e vão se dedicar muito mais em aprender”, declarou.

“Achei muito interessante, nós convivemos com elementos simples em casa e não temos ideia de como isso pode mudar a vida das pessoas. Eu descobri várias coisas que não sabia, aprendi a fazer uma ligação simples, me senti uma inventora”, disse a estudante Jaylma Almeida, que participou da oficina de eletricidade básica.

Investimento

Os investimentos do Governo do Maranhão para a implementação do “Luminar: Caravana da Ciência” são de cerca de R$ 500 mil. O programa vai ofertar oficinas para estudantes da capital e do interior do Estado em sete subáreas de conhecimento da ciência (robótica, games, astronomia e eletricidade básica e este ano abriga também as oficinas de paleontologia/arqueologia e de matemática – brincando com a matemática -, além da exibição do Planetário. As oficinas deverão ocorrer, de preferência, aos finais de semana. As escolas poderão inscrever-se em mais de uma oficina ofertada ou exposição do Planetário.

Sala de ciência

Em seu discurso o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, anunciou que o município de Conceição do Lago Açu recebe em breve uma ‘sala de ciência’. “A Secti está empenhada em realizar esse sonho da comunidade em parceria com a prefeitura, uma sala de ciência equipada com computadores, internet… para que a juventude desenvolva cada vez mais o gosto pela pesquisa e pelo conhecimento científico através da experimentação prática”, explicou.O município de Conceição do Lago Açu faz parte da Rede Ciência Maranhão, tendo uma Secretaria Municipal de Juventude, Ciência, Tecnologia e Inovação. Por meio da parceria, o município recebe também o Aulão do Enem.