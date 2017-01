Governo dialoga sobre fortalecimento das ações de saúde na região de Balsas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), dialogou na tarde de quinta-feira (19), com representantes da região de Balsas sobre ações na área da saúde. Durante o encontro, os gestores destacaram os avanços já alcançados e abordaram temas como a implantação da planificação, as obras do hospital regional e a reestruturação das linhas de cuidado materno-infantil e de terapia intensiva na região, por meio do convênio com a Clínica São José.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, ressaltou que o poder público estadual está empenhado em avançar na região. “Estamos trabalhando em Balsas com a certeza de que a melhoria do cenário da saúde na região vai beneficiar milhares de famílias. Carente por muito tempo de ações efetivas do Estado, Balsas agora conta com a nossa atenção e nossos investimentos para eliminar o vazio assistencial nessa região e promover melhorias para a população”, destacou.

Durante a reunião, o gestor estadual da saúde falou sobre a entrega do hospital, ainda no primeiro semestre, a implantação do projeto sentinela, da planificação e de um centro de especialidades médicas na região. Na ocasião, a planificação da atenção primária, já implantada em Caxias, foi citada como modelo a ser executado em Balsas.

Por meio do planejamento, renovando o processo de trabalho dos profissionais de saúde e atendimento à população na porta de entrada do sistema de saúde, a planificação consolida o papel estratégico da Atenção Primária em Saúde, fortalecendo as ações já iniciadas no município.

O gestor da regional de Balsas, Eliabe Aguiar, reafirmou que a população do sul do Maranhão vive um novo cenário, especialmente na área da saúde. “Nós apostamos nos números que já são positivos nessa região sul do Maranhão, onde o governo tem estado cada vez mais presente. Viemos aqui discutir ações que impactem positivamente não só em Balsas como em todos os 14 municípios que compõem essa regional de saúde”, ressaltou.

O prefeito de Balsas, Erik Augusto, reiterou a importância do diálogo com o poder público estadual. “A parceria para melhorar a saúde do nosso município foi aqui reforçada. Discutimos sobre importantes ações na área da medicina preventiva e atenção básica. Saímos muito satisfeitos com esse encontro”, disse.

Também participaram do encontro a subsecretária de Estado da Saúde, Karla Trindade; o secretário de Estado da Agricultura, Márcio Honaiser; os prefeitos de Tasso Fragoso e Alto Parnaíba; além de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).