Governo dialoga com universitários durante Semana Acadêmica de Economia

O governo do Maranhão, por meio da Secretaria da Fazenda, participou da Semana Acadêmica de Economia, da Universidade Federal do Maranhão, promovendo um diálogo sobre desenvolvimento fiscal do estado com calouros e veteranos.

O evento contou com a presença do Secretário da Fazenda (Sefaz), Marcellus Ribeiro Alves, do presidente do Conselho Regional de Economia (Coren), Frednan Santos, da Chefe do Departamento de Economia da UFMA, Professora Celma Sousa Pires, e de alunos novatos e veteranos de Economia.

O dirigente fazendário explanou sobre o desenvolvimento fiscal do Estado e os avanços obtidos com incentivos fiscais. De acordo com o secretário, o Estado teve um contingenciamento de R$ 800 milhões e uma redução efetiva de mais de R$ 300 milhões de despesas desnecessárias. A situação social e econômica do Maranhão no ano de 2014 era a pior do país em indicadores importantes. “A saída foi aumentar a Receita própria, a partir de maior eficiência da economia e da própria Administração Tributária”, destacou Marcellus Ribeiro Alves.

O presidente do Conselho Regional de Economia, Frednan Santos, também participou da Semana Acadêmica de Economia e destacou a necessidade do diálogo entre academia e Estado. “Um dos grandes desafios da academia é sair dos muros da universidade e chegar na sociedade. E uma das formas de alcançar esse objetivo é através da ação estatal, ou seja, estar presente no governo estadual e municipal, propondo o debate e novos projetos”, afirmou o presidente do Coren.

Na palestra foram destacadas as prioridades que o Governo tem demonstrado constante empenho como a geração de emprego, produtividade, receita e a redução dos gastos públicos.

Valdeir Mendonça, acadêmico do 2° período de Ciências Econômicas da UFMA, tirou suas dúvidas a respeito das medidas já tomadas pelo Estado e o impacto delas na sociedade. “Com essa palestra, podemos perceber o quão eficiente se torna a qualidade da comunicação quando de fato participamos de uma conversa direta com alguém que represente o governo. Nessa pequena conversa tivemos a chance de esclarecer questões fundamentais sobre os projetos e os caminhos econômicos que o Maranhão pretende traçar e alcançar”, reforçou o acadêmico de Economia.

Atualmente, o Maranhão é o 2ª Estado com melhor situação financeira, diante do reflexo de um governo voltado para uma Política fiscal, justa, transparente e com retorno social. Além de incentivos a segmentos econômicos, para todos os públicos, estímulo à lealdade de concorrência, transparentes, por meios de normas legais e respeito à constituição.