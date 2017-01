Governo dialoga com lideranças políticas sobre fomento do esporte no município de Viana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), participou de mais um diálogo sobre o fomento do esporte e lazer no Maranhão. Na segunda-feira (9), o secretário Márcio Jardim e lideranças políticas de Viana conversaram sobre o desenvolvimento do desporto nesse município da região dos Lagos, na Baixada Maranhense.

A vice-prefeita, Luciamar Moraes, apresentou ao secretário as principais demandas do município no setor do esporte e lazer. Ela destacou o excelente trabalho que o Governo do Estado realiza na área de esporte e lazer em diversos municípios. “Por isso, viemos em busca de parceria junto à Sedel para fortalecer projetos que vamos iniciar em Viana”, disse.

O secretário Márcio Jardim elogiou a iniciativa dos atuais gestores de Viana e falou do apoio que o governador Flávio Dino vem prestando aos municípios nesse setor. “O Governo do Estado tem como diretriz de atuação apoiar e fomentar o esporte e lazer nos municípios, atendendo às demandas locais”, ressaltou.

O coordenador de esporte de Viana, Morisalberth Ferreira, disse que, com o apoio do Governo do Estado, o município vai realizar diversos campeonatos, ainda este ano, estimulando a prática do esporte em todas as faixas-etárias. “O secretário mostrou grande interesse em nos ajudar, em melhorar nossas ações esportivas. O apoio da Sedel vai ser fundamental para ampliar as políticas de esporte no município”, enfatizou o coordenador.