Governo dialoga com gestores sobre fomento do esporte em municípios 

Nesta segunda-feira (30), a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) acolheu mais diálogos sobre o fomento do esporte e lazer no Maranhão. O secretário Márcio Jardim recebeu o prefeito de Lagoa Grande, Chico Freitas, e os gestores de Cantanhede: secretário de esporte, César Cantanhede; o secretário-adjunto de esporte, José Ribamar; o coordenador de esporte, Mauro Maurício; e o vereador, Dércio Rodrigues, para discutir ações e projetos que ajudem no desenvolvimento do desporto nos municípios do interior do estado.

Durante o encontro, o prefeito de Lagoa Grande falou sobre a importância do apoio do Governo do Estado para melhorias no município. “Nós temos o apoio total da Sedel junto ao governo do estado para as melhorias das práticas esportivas. Esse ano vamos implantar os jogos escolares em nosso município e quem sabe chegar a participar dos jogos estaduais. Mais uma vez fui bem recebido pelo secretário Márcio Jardim e Leonardo Cordeiro”, comentou o prefeito Freitas.

O secretário de Esporte de Cantanhede, César Cantanhede, tratou sobre o relacionamento entre as secretarias (municipal e estadual) discutindo ações para o desenvolvimento do desporto no município. “Essa nossa parceria com o governo do estado é muito importante. Estamos visitando a Sedel para dialogar com o secretário Márcio Jardim e juntos vermos ações ou projetos que possam nos ajudar, pois nossa secretaria está num estado delicado. Vamos analisar ações que possam nos ajudar a desenvolver o esporte em Cantanhede”, destacou o secretário municipal.

“O esporte é uma das principais ferramentas de socialização, capaz de despertar bons valores humanos, como a amizade, o coletivismo, a fraternidade e o pleno exercício da cidadania, fatores para promover a paz. Por isso, nos empenhamos ao máximo para dialogar com os gestores municipais, receber as demandas locais e, assim, como contribuir de forma significativa, no que for possível, para o desenvolvimento do esporte maranhense”, disse Márcio Jardim.