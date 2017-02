Governo dialoga com consórcios intermunicipais para aprimorar serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

O Governo do Estado discutiu na manhã desta quarta-feira (1º) a implantação do Sistema Estadual de Transporte em Saúde (SETS), desenvolvido de forma compartilhada com a gestão dos consórcios públicos intermunicipais e multifinalitários do Maranhão. O sistema possibilita suporte ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a exemplo do que é praticado nos estados de Minas Gerais, Paraná e Ceará.

A medida garante o acesso dos usuários em tempo oportuno aos serviços assistenciais de média e alta complexidade. A reunião com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, contou com a participação do presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional da Baixada Ocidental e Floresta dos Guarás (Conguarás) Cláudio Cunha, e prefeitos representantes dos municípios que abrangem o consórcio.

Os consórcios são previstos nas leis que ordenam o Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço funcionará por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A intenção é implantar e implementar o TFD com a regulação ambulatorial e hospitalar referenciada, com financiamento suficiente e transporte sanitário adequado.

Serão beneficiados os 83 municípios de seis Unidades Regionais de Saúde (URS) dos territórios dos consórcios Conlagos, Conguarás e do Conturi, abrangendo as URS de Bacabal, Itapecuru, Santa Inês, Viana, Zé Doca e Pinheiro. O TFD é organizado no Maranhão por meio do mapeamento dos serviços de saúde de referência em cada região.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, as soluções para a saúde devem ser pensadas assim, de forma global, beneficiando o maior contingente de pessoas. “Devido aos altos custos, nem todos os municípios podem ofertar todos os serviços de saúde. Então, partilhamos as resoluções, que, nesse caso dos SETS, resolveriam um gargalo antigo que envolve o TFD dentro do estado”, disse o secretário.

Ainda segundo Carlos Lula, por vezes, os municípios não têm recursos para encaminhar os pacientes, o que acaba dificultando o processo. “A partir desse Sistema, conseguiremos mudar esse padrão. A gestão compartilhada do consórcio com o Estado permite que o transporte se consolide de modo rápido, eficaz e de acordo com os padrões de normas sanitárias de saúde”, considerou.

O presidente da Famem, Cleomar Tema, ressaltou a satisfação de todos os envolvidos nesse processo de negociação para implantação do serviço. “Nessa segunda reunião foi apresentada uma proposta concreta com todas as premissas que garantem que juntos conseguiremos fazer essa melhoria no serviço. Daqui a vinte dias nos reuniremos novamente já com o levantamento de todos os custos efetivos para concretizar o SETS no Maranhão”, pontuou Tema.