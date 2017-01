Governo destaca avanço na integração entre as forças policiais do Maranhão 

A integração das atividades da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e a Polícia Civil, colocada em prática pelo Governo do Estado, nesta atual gestão, está apresentando excelentes resultado dentro da estratégia de combate à criminalidade colocada em prática pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP). A avaliação é do secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela.

Durante entrevista coletiva, realizada na quinta-feira (12), em São Luís, Jefferson Portela elogiou os avanços no processo de integração entre as Polícias Civil e Militar. Na oportunidade foram apresentados os resultados da operação deflagrada, esta semana, na cidade de Jenipapo dos Vieiras que resultou na prisão de sete pessoas acusadas pelo crime de tráfico de drogas na região do Alto Mearim. Ele citou essa ação, como uma medida que demonstrou como a atividade conjunta das duas polícias pode apresentar excelentes resultados em casos difíceis. “São situações que exigem decisões estratégicas, ousadas e corajosas”.

Jefferson Portela destacou o saldo positivo resultante dessa integração que já estão sendo colhidos nos primeiros dias de 2017. Citou o exemplo de confronto direto que inibiu a tentativa de roubo a uma transportadora de valores no município de Bacabal e a apreensão de cerca 2.300 quilos de maconha na cidade de Barra do Corda e anunciou a prisão de suspeitos na participação no assalto a uma agência bancária no município de São Mateus.

Entre os aspectos positivos da aproximação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, Jefferson Portela frisou a necessidade de integração dos comandos das duas instituições. Essa aproximação, segundo o secretário, visa discutir e planejar o trabalho se segurança pública em conjunto, combinando esforços que garantam mais eficiência.

Formação conjunta

A formação conjunta de policiais civis e militares, colocada em prática no Maranhão, é uma estratégia pioneira no país. “O projeto é pioneiro e deve servir de modelo para ser inserido em outras cidades”, ressaltou Jefferson Portela. No Brasil existe um grande tabu entre as instituições, alimentando a ideia de que cada uma delas deva ter sua própria estrutura de metodologia independente.