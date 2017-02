Governo cria Rede de Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação

O Governo do Estado criou por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) a Rede de Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação – RedeIECT. O objetivo da rede é focalizar o investimento em pesquisa priorizando áreas de interesse estratégico para o Maranhão, bem como estimular a parceria entre empresas e instituições de pesquisa científica e tecnológica.

A iniciativa visa, ainda, estimular os pesquisadores maranhenses a produzir conhecimento que responda aos problemas existentes na economia local e possa gerar inovação tecnológica, de processo e de produto. A criação da rede faz parte da estratégia do programa “Inova Maranhão”, que é aproximar a universidade das necessidades do mundo produtivo, segundo informou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

“Quando o governador criou esse programa nós estabelecemos algumas linhas de atuação. Uma delas se dá no âmbito da criação de startup; nós temos o “Selo Empresa Inovadora” e o prêmio “Inova Maranhão”, a criação do hub de inovação, no Iema da Praia Grande para abrigar e fomentar a criação de empresas tecnológicas e essa nova linha que a Rede de Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, similar à política realizada no âmbito do governo federal que é denominada de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs” explicou o secretário Jhonatan Almada.

O secretário esclareceu que a criação da rede não significa a existência física dos IECTs. “Na verdade, é um arranjo institucional em que você junta pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa localizada no Maranhão, empresas e estruturas de pesquisa laboratoriais combinando a solução de um determinado problema gerado por essa empresa”, explicou o secretário.

A rede será gerida por um Comitê Técnico, a quem caberá definir estratégias e recomendar à Secti o credenciamento de propostas de Institutos Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (IECT). O comitê também irá orientar e supervisionar a implementação do Programa RedeIECT.

Os IECTs serão integrados por equipe de pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros, coordenada por pesquisador de reconhecida capacidade científica, vinculados a instituições de pesquisa científica e tecnológica pública ou privada. Integram, ainda, o comitê, instituições de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, com estrutura laboratorial preexistente ou com disposição para constituí-la e empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede administrativa no Brasil.

Jhonatan Almada explicou que os pesquisadores e projetos vinculados ao IECT aprovados terão prioridade e preferência nos editais da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Ainda este semestre a fundação deverá lançar edital voltado para os IECTs e só poderão participar os institutos credenciados no termo da Portaria Normativa Nº01 de 27 de janeiro de 2017.

CREDENCIAMENTO

O recebimento de pedidos de credenciamento de IECT no âmbito da Secti será de fluxo contínuo, apresentadas mediante formulário padrão constante no anexo da portaria que está disponível no site da secretaria no endereço www.secti.ma.gov.br. O credenciamento é válido pelo período de dois anos.

São considerados IECTs os arranjos institucionais que reúnam agentes públicos e privados que atuem em conjunto para obter resultados concretos para a solução de problemas técnicos específicos ou obtenção de produtos ou processo inovador de elevado risco tecnológico, com metas e prazos definidos.