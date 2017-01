Governo cria dois novos Centros de Ensino da Rede Estadual

Os municípios de Lajeado Novo e Itaipava do Grajaú agora contam com Centros de Ensino da Rede Pública Estadual. Por meio de decreto, o governador Flávio Dino transformou duas escolas que funcionavam como anexos nos Centros de Ensino Professor Carlos Alberto Monteiro de Macedo e Gregório Alves Torres, em Lajeado Novo e Itaipava do Grajaú, respectivamente.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, explica que durante anos a rede pública estadual foi sendo expandida de forma desordenada com a criação de anexos e extensões, em muitos casos, não somente para atender a necessidade das comunidades locais, mas também a interesses políticos. Segundo ele, o reordenamento dos prédios escolares integra as ações que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo para reestruturar a rede pública, com escolas dignas para o processo de ensino e aprendizagem.

“Transformar estas escolas, que eram anexos, em Centros de Ensino é proporcionar maior autonomia para o desenvolvimento de suas ações. Sendo um Centro de Ensino, essa escola passa a ter um gestor geral responsável por cuidar de perto do gerenciamento pedagógico, administrativo e financeiro”, destacou.

No município de Itaipava do Grajaú, a única escola da rede pública estadual era um anexo do Centro de Ensino Livino de Sousa Rezende, na cidade de Grajaú, que fica a aproximadamente 110 km de distância. O prédio foi inaugurado no ano passado, pelo governador Flávio Dino, e agora passa a ser o Centro de Ensino Gregório Alves Torres.

“Estamos com muita expectativa com este novo momento de nossa escola. Lutamos uma vida inteira para termos uma escola estadual em nosso município. No ano passado, ganhamos este espaço adequado para o desenvolvimento de nossos alunos, agora ganhamos este outro presente, que é ver nossa escola transformada em um Centro de Ensino. Os desafios são diários, mas tenho certeza que agora serão suavizados com esta decisão”, disse Marcos Roniere Cardoso da Silva, antes gestor auxiliar do anexo e agora gestor geral do C.E. Gregório Alves Torres.

Em Lajeado Novo, a situação era semelhante, a única escola estadual do município funcionava como anexo do C.E. Fortunato Moreira Neto, localizado em Porto Franco. Agora, com o decreto, a escola passa a ser o Centro de Ensino Professor Carlos Alberto Monteiro de Macedo.

A gestora regional de Educação de Imperatriz, Orleane Evangelista de Santana, conta que a comunidade escolar está muito feliz em agora ter um Centro de Ensino próprio. “Todos estão felizes, inclusive com a escolha do nome, que foi eleito pela própria comunidade escolar. O Professor Carlos Alberto Monteiro de Macedo foi professor nesta escola e agora é patrono da instituição”, afirmou.

Prédios da rede pública estadual em todos os municípios maranhenses

Uma das metas do Governo do Estado é ter prédios da rede pública estadual em todos os municípios maranhenses. Em levantamento realizado pela Secretaria de Educação foi detectado que 25 municípios maranhenses não possuem prédios escolares próprios. “Construir escolas em todos os municípios que não possuem prédios escolares do Estado é meta do governador Flávio Dino e estamos trabalhando com muita dedicação para avançar neste ponto. Em muitos desses municípios já temos escolas em construções e em outros já garantimos terrenos doados pelas prefeituras para construirmos as escolas”, ressaltou o secretário.