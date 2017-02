Governo convoca municípios para adesão ao Programa Escola Digna

Com objetivo de ampliar as ações do Programa Escola Digna e apoiar os municípios com a substituição das escolas de taipa, palha, galpões ou em espaços inadequados por estruturas de alvenaria, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (3), o processo normativo para a adesão das prefeituras ao Programa em 2017.

O Programa Escola Digna foi instituído pelo Governador Flávio Dino, por meio do Decreto nº 30.620, de 02 de janeiro de 2015 e tem entre seus objetivos a construção de unidades escolares adequadas em substituição às escolas de taipa, palha, galpões e/ou outros espaços considerados inadequados, no Maranhão.

Os municípios interessados deverão disponibilizar terrenos para a construção do prédio de alvenaria, devidamente regularizados, e apresentar os documentos, bem como os formulários modelos de adesão, disponíveis no endereço eletrônico da Seduc (www.educacao.ma.gov.br/escoladigna/). A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria de Estado da Educação, localizada na Rua Conde D’Eu, nº 140, bairro Monte Castelo, em São Luís, até o dia 24 deste mês.

Novas escolas

O Governo do Estado prevê a inauguração de 97 unidades do ‘Escola Digna’, somente este ano. Somadas a três já concluídas em 2016, serão 100 novas unidades entregues em 2017. A meta é entregar, à população maranhense, cerca de 300 escolas novas até 2018.

Neste ano, o programa ‘Escola Digna’ prevê a entrega de novas escolas nos municípios de João Lisboa, São Pedro de Água Branca, Feira Nova do Maranhão, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, entre outros.

O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destaca que o Programa Escola Digna representa, sobretudo, o resgate da dignidade dos estudantes, com impacto direto na qualidade da educação maranhense. “O Governador Flávio Dino comanda o maior investimento em infraestrutura da rede estadual de educação de toda a história. Além das unidades do ‘Escola Digna’, que abrangem as redes municipais, serão 574 intervenções em escolas estaduais até o final do primeiro semestre do ano de 2017. Nosso foco é resgatar a dignidade do estudante e valorizar o ambiente de trabalho dos servidores da educação”, realçou.