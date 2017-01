Governo convoca municípios para adesão ao programa de regularização de fluxo escolar

Com objetivo de melhorar os indicadores educacionais por meio de ações de intervenção pedagógica para correção da defasagem idade-ano escolar dos alunos do Ensino Fundamental das redes municipais, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abriu, nesta quarta-feira (18), o prazo para adesão dos municípios ao Programa de Regularização de Fluxo Escolar – Avança.

O ‘Avança’ integra as ações no eixo educação do Plano ‘Mais IDH’, instituído pelo governador Flávio Dino para o combate à extrema pobreza e promoção de justiça e cidadania, tendo como foco inicial os 30 municípios com maior vulnerabilidade social.

Inicialmente, o programa regularização de fluxo será destinado às redes públicas dos municípios integrantes do Plano Mais IDH. São eles: Afonso Cunha, Água Doce do Maranhão, Aldeias Altas, Amapá do Maranhão, Arame, Araioses, Belágua, Brejo de Areia, Cajari, Centro Novo do Maranhão, Conceição do Lago Açu, Fernando Falcão, Governador Newton Belo, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena, Milagres do Maranhão, Pedro do Rosário, Primeira Cruz, Santa Filomena do Maranhão, Santana do Maranhão, Santo Amaro, Satubinha, São Francisco do Maranhão, São João do Carú, São João do Sóter, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e Serrano do Maranhão.

A adesão será realizada em duas etapas: preenchimento do formulário de cadastro e assinatura do termo de adesão ao programa Avança. O formulário eletrônico está disponível no site da Seduc (www.educacao.ma.gov.br) e as prefeituras devem encaminhá-lo, com os documentos anexados, até o dia 25 deste mês.

Mais informações podem ser obtidas na Assessoria de Gestão Estratégica do Regime de Colaboração, por meio do telefone (98) 3235-1923.