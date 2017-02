Governo continua diálogo com gestores municipais para melhorias na saúde

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, recebeu, nesta quinta-feira (2), mais cinco gestores de municípios maranhenses que buscam estabelecer com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) parcerias concretas para o desenvolvimento da saúde em seus municípios.

As reuniões foram com os prefeitos dos municípios de Governador Nunes Freires, Indalessio Fonseca; Santo Amaro, Luziane Lopes; e Santa Luzia do Paruá, Plácido Holanda. Além dos secretários municipais de saúde de São Pedro d’Água Branca, Gilvan Pereira e de Vila Nova dos Martírios, Jane Feitosa.

“Temos um interesse em comum com as gestões municipais, que é de dar mais qualidade aos serviços de saúde de maneira que a assistência chegue a todos que precisam. Por isso, estamos ouvindo as principais demandas para resolvê-las dentro de cada possibilidade”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Segundo o prefeito de Santa Luzia do Paruá, Plácido Holanda, o diálogo com a gestão é importante para conseguir êxitos que beneficiam a população. “Essa é a segunda vez que visitamos o secretário de Saúde e temos expectativas boas a respeito da conclusão da obra no hospital que há quatro anos foi iniciada, mas nunca terminou. Agora, em parceria, tenho certeza que vamos conseguir melhorar a saúde do município”, considerou o prefeito.

Em Santo Amaro, a prefeita Luziane Lopes destacou que o Hospital Municipal dispõe de poucos recursos, e, por isso, buscou o apoio do Governo do Estado para conseguir colocar o equipamento de saúde para funcionar em sua totalidade. “A partir desse diálogo, que percebemos que sempre é possível nessa gestão, estamos levantando a possibilidade de capitalizar recursos para conseguir custear as despesas do hospital, pois a população de Santo Amaro, até então, era muito carente de assistência nessa área”, justificou a prefeita.